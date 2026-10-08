Kaos Show yeni sezon ne zaman, saat kaçta? Kaos Show 3. sezon konukları

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İstanbul
Hayrettin'in sunduğu Kaos Show, ikinci sezon finalinin ardından kısa bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kurgusuz ve doğaçlama yapısıyla öne çıkan programın 3. sezon ilk bölümü 8 Ekim Perşembe günü yayınlanırken, yeni sezonun canlı çekimleri ve konukları için de araştırmalar hız kazandı.
Hayrettin ile Kaos Show'un 3. sezonu 8 Ekim Perşembe günü başlıyor. Programın yeni sezon 1. bölümü YouTube üzerinden izleyicilerle buluşacak. Bölümün yayın saati için resmi kanallarda ayrıca bir saat bilgisi paylaşılmadığı için kesin bir yayın saati bulunmuyor.
Programın ilk iki sezonunda olduğu gibi yeni sezonda da canlı seyirci atmosferi ve doğaçlama anların ön planda olması bekleniyor. 3. sezonun ilk canlı çekimi 29 Eylül'de İstanbul House of Performance sahnesinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören çekimin biletleri günler öncesinden tükendi.
Kaos Show'un 3. sezon 1. bölümünün 8 Ekim Perşembe günü YouTube'da yayınlanacağı duyuruldu. Ancak programın yeni sezon ilk bölümünün kesin yayın saatiyle ilgili güncel resmi kaynaklarda net bir saat açıklaması bulunmuyor.
Programın yayın modeli televizyon dizilerinden farklı olarak YouTube üzerinden ilerliyor. Bu nedenle izleyiciler yeni bölümü resmi YouTube kanalındaki yayın üzerinden takip edebilecek. Önceki sezon bölümleri de YouTube'da yayınlanmış ve programın ana yayın mecrası olarak platform kullanılmıştı.
Kaos Show'un en çok merak edilen başlıklarından biri yeni sezonda programa katılacak konuklar oldu. Programın formatında sosyal medyada tanınan isimlerle kamuoyunun yakından bildiği ünlü isimler bir araya getiriliyor ve konuklarla doğaçlama anlar üzerinden ilerleyen eğlenceli bölümler hazırlanıyor.
1. sezonun ilk bölümünde Bülent Ersoy'un konuk olacağına ilişkin bilgiler gündeme geldi. Ancak yeni sezonun tüm konuk listesi için bölümlerin yayınlanması ve resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Önceki sezonda Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mahmut Tuncer, Enes Batur, Ajdar ve Serdar Ortaç gibi farklı alanlardan çok sayıda isim programda konuk olarak yer aldı.
KAOS SHOW 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ
|Tarih
|Gün
|Gelişme
|Saat
|Durum
|29 Eylül 2026
|Salı
|3. sezon 1. bölüm canlı çekimi
|20.00
|Gerçekleştirildi
|8 Ekim 2026
|Perşembe
|3. sezon 1. bölüm yayını
|Kesin saat açıklanmadı
|Yayında
|14 Ekim 2026
|Çarşamba
|3. sezon 2. bölüm canlı çekimi
|20.00
|Planlandı
|13 Ekim 2026
|Salı
|Kaos Night sahne etkinliği
|—
|İstanbul/Bursa etkinlik takvimi
|21 Ekim 2026
|Çarşamba
|Kaos Night sahne etkinliği
|21.00
|Şanlıurfa
|31 Ekim 2026
|Cumartesi
|Kaos Night sahne etkinliği
|21.00
|İstanbul Bostancı
14 Ekim'deki canlı çekim, House of Performance'da gerçekleştirilecek 3. sezon 2. bölüm çekimi olarak listeleniyor. Programın sahne etkinlikleri ise YouTube'daki bölüm yayınlarından ayrı olarak farklı şehirlerde devam ediyor.