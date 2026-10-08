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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:20

Kaos Show yeni sezon ne zaman, saat kaçta? Kaos Show 3. sezon konukları

Hayrettin ile Kaos Show, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. YouTube üzerinden yayınlanan programın yeni sezon 1. bölümü 8 Ekim Perşembe günü yayınlanacak. Canlı ve seyircili çekimleri İstanbul House of Performance sahnesinde gerçekleştirilen programda yeni sezon konukları da merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Kaos Show yeni sezon ne zaman, saat kaçta? Kaos Show 3. sezon konukları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:20

Hayrettin'in sunduğu Kaos Show, ikinci sezon finalinin ardından kısa bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kurgusuz ve doğaçlama yapısıyla öne çıkan programın 3. sezon ilk bölümü 8 Ekim Perşembe günü yayınlanırken, yeni sezonun canlı çekimleri ve konukları için de araştırmalar hız kazandı.

KAOS SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hayrettin ile Kaos Show'un 3. sezonu 8 Ekim Perşembe günü başlıyor. Programın yeni sezon 1. bölümü üzerinden izleyicilerle buluşacak. Bölümün yayın saati için resmi kanallarda ayrıca bir saat bilgisi paylaşılmadığı için kesin bir yayın saati bulunmuyor.

Kaos Show yeni sezon ne zaman, saat kaçta? Kaos Show 3. sezon konukları

Programın ilk iki sezonunda olduğu gibi yeni sezonda da canlı seyirci atmosferi ve doğaçlama anların ön planda olması bekleniyor. 3. sezonun ilk canlı çekimi 29 Eylül'de House of Performance sahnesinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören çekimin biletleri günler öncesinden tükendi.

KAOS SHOW 3. SEZON SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kaos Show'un 3. sezon 1. bölümünün 8 Ekim Perşembe günü YouTube'da yayınlanacağı duyuruldu. Ancak programın yeni sezon ilk bölümünün kesin yayın saatiyle ilgili güncel resmi kaynaklarda net bir saat açıklaması bulunmuyor.

Kaos Show yeni sezon ne zaman, saat kaçta? Kaos Show 3. sezon konukları

Programın yayın modeli televizyon dizilerinden farklı olarak YouTube üzerinden ilerliyor. Bu nedenle izleyiciler yeni bölümü resmi YouTube kanalındaki yayın üzerinden takip edebilecek. Önceki sezon bölümleri de YouTube'da yayınlanmış ve programın ana yayın mecrası olarak platform kullanılmıştı.

KAOS SHOW 3. SEZON KONUKLARI

Kaos Show'un en çok merak edilen başlıklarından biri yeni sezonda programa katılacak konuklar oldu. Programın formatında sosyal medyada tanınan isimlerle kamuoyunun yakından bildiği ünlü isimler bir araya getiriliyor ve konuklarla doğaçlama anlar üzerinden ilerleyen eğlenceli bölümler hazırlanıyor.

1. sezonun ilk bölümünde 'un konuk olacağına ilişkin bilgiler gündeme geldi. Ancak yeni sezonun tüm konuk listesi için bölümlerin yayınlanması ve resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Önceki sezonda Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mahmut Tuncer, Enes Batur, Ajdar ve Serdar Ortaç gibi farklı alanlardan çok sayıda isim programda konuk olarak yer aldı.

KAOS SHOW 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ

TarihGünGelişmeSaatDurum
29 Eylül 2026Salı3. sezon 1. bölüm canlı çekimi20.00Gerçekleştirildi
8 Ekim 2026Perşembe3. sezon 1. bölüm yayınıKesin saat açıklanmadıYayında
14 Ekim 2026Çarşamba3. sezon 2. bölüm canlı çekimi20.00Planlandı
13 Ekim 2026SalıKaos Night sahne etkinliğiİstanbul/Bursa etkinlik takvimi
21 Ekim 2026ÇarşambaKaos Night sahne etkinliği21.00Şanlıurfa
31 Ekim 2026CumartesiKaos Night sahne etkinliği21.00İstanbul Bostancı

14 Ekim'deki canlı çekim, House of Performance'da gerçekleştirilecek 3. sezon 2. bölüm çekimi olarak listeleniyor. Programın sahne etkinlikleri ise YouTube'daki bölüm yayınlarından ayrı olarak farklı şehirlerde devam ediyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#bülent ersoy
#Hayrettin
#youtube
#Kaos Show
#Medya
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