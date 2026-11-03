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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:12

Karakuyu dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Karakuyu dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Kanal D’nin yeni dizisi Karakuyu, ilk tanıtımının ardından hikayesinin kaynağıyla merak konusu oldu. Özge Törer ve Onur Tuna’nın başrollerini paylaştığı yapımın gerçek bir olaydan esinlenip esinlenmediği ve bir kitaptan uyarlanıp uyarlanmadığı araştırılıyor. Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin hikayesine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Karakuyu dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Karakuyu dizisi hangi kitaptan uyarlama?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:12

Dizinin daha önce hazırlık aşamasında Fikriye adıyla anıldığı, ilerleyen süreçte ise ismiyle izleyici karşısına çıkmasının planlandığı belirtiliyor. Karakuyu dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Karakuyu dizisi hangi kitaptan uyarlama?

KARAKUYU DİZİSİ UYARLAMA MI?

Karakuyu dizisinin bir romandan, kitaptan veya yabancı televizyon yapımından uyarlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. imzalı dizi, senaryosunu Deniz Akçay’ın yazdığı özgün bir yapım olarak tanıtılıyor.

Karakuyu dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Karakuyu dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Yapımın herhangi bir eserden uyarlandığına dair doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.

KARAKUYU DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Karakuyu dizisinin gerçek bir yaşam öyküsünü veya yaşanmış belirli bir olayı konu aldığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Yapımın tanıtımında anlatılan hikaye, geçmişinden uzaklaşarak yeni bir hayat kuran Ferda'nın yıllar sonra aldığı miras nedeniyle doğup büyüdüğü topraklara dönmesi üzerine kuruluyor.

Karakuyu dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Karakuyu dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Ferda'nın ailesiyle yeniden karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşanan olaylarla yüzleşmesi ve bölgedeki güç dengelerini değiştirmesi dizinin temel çatışmalarını oluşturuyor. Karakterlerin gerçek kişilerden esinlendiğine ilişkin de açıklama yapılmadı.

KARAKUYU DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Karakuyu dizisinin herhangi bir kitaptan veya romandan uyarlandığına dair bilgi bulunmuyor. Yapımın senaryosu Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. Bu nedenle dizinin belirli bir edebi eserin televizyon uyarlaması olduğu yönündeki iddiaları doğrulayan resmi bir kaynak yok.

Karakuyu dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Karakuyu dizisi hangi kitaptan uyarlama?

KARAKUYU DİZİSİNİN KONUSU

Karakuyu, geçmişinden uzaklaşarak kendisine yeni bir hayat kuran Ferda'nın beklenmedik bir miras nedeniyle yıllar sonra memleketine dönmesini konu alıyor. Doğup büyüdüğü topraklara geri dönen Ferda, ailesi ve bölgenin güçlü isimleriyle yeniden karşı karşıya geliyor.

Karakuyu dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Karakuyu dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir miras olmadığını fark eden Ferda, geçmişin sırlarıyla yüzleşirken kardeşlerini korumaya çalışıyor. Bu sırada Karakuyu'daki güç dengeleri de onun dönüşüyle değişmeye başlıyor.

Ferda'nın yolu Kahraman ile kesişirken ikili arasında güçlü bir yakınlaşma yaşanıyor. Ancak aile sırları ve geçmişten gelen anlaşmazlıklar, bu ilişkinin önünde yeni çatışmalar doğuruyor.

KARAKUYU DİZİSİNİN SENARİSTİ VE YÖNETMENİ KİM?

OGM Pictures imzası taşıyan Karakuyu dizisinin senaryosunu Deniz Akçay yazıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor.

Başrollerini Özge Törer ve Onur Tuna'nın paylaştığı yapımda Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay ve Ceren Koç gibi isimler de yer alıyor.

KARAKUYU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan Karakuyu dizisinin çekimleri 'ta başladı. Yapımın çekim mekanları arasında Tokat'ın tarihi bölgeleri ve ilçeleri de bulunuyor. Dizinin bazı sahneleri için İstanbul'da da çekim yapıldığı belirtiliyor.

KARAKUYU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karakuyu dizisinin ilk bölüm yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. İlk tanıtımı izleyiciyle buluşan ve çekimleri başlayan yapımın Kanal D ekranlarında yayınlanacağı duyuruldu. Dizinin hangi gün ve saatte başlayacağına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

ETİKETLER
#deniz akçay
#ferda
#Tokat
#OGM Pictures
#Karakuyu
#Medya
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