Kerem Alışık ile Evrim Alasya ayrıldı, tiyatro oyunu iptal oldu

1,5 yıldır beraberlik yaşayan Kerem Alışık ve Evrim Alasya çifti yollarını ayırdı. Kulislerden sızan bilgilere göre kapalı gişe oynanan “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda da başrolü paylaşan ikili yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle 15 gün önce yollarını ayırdı.

EVRİM ALASYA İLE KEREM ALIŞIK AYRILDI

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın zaman zaman küsüp barıştıkları da gündeme geliyordu. Bu arada gelen yeni bilgilere göre “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununun yeni temsilleri iptal edildi.

EVRİM ALASYA KAÇ YAŞINDA?

2 Ağustos 1979 İzmir doğumlu Evrim Alasya, Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır. Güneşin Kızları ve Kızılcık Şerbeti dizilerinde popüler olmuştur.

KEREM ALIŞIK KAÇ YAŞINDA?

5 Haziran 1960 doğumlu Kerem Alışık, Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, Attila İlhan'ın yeğeni olan oyuncu günümüze kadar birçok film ve televizyon dizilerinde rol aldı.