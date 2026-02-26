Lacivert İstanbul Film Hizmetleri Limited Şirket tarafından yapımı üstlenilen Kıbrıs Türküsü filminin gala gecesi 26 Şubat 2026 akşamı düzenlendi. Gala öncesi gazetecilerin karşısına çıkan oyuncu kadrosundaki eksiklikler geceye damgasını vurdu. Kameraların karşısında başrol oyuncularının olmaması Kıbrıs Türküsü filminin galasının en çok konuşulan konusu oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi! Lacivert İstanbul Film Hizmetleri tarafından yapımı üstlenilen Kıbrıs Türküsü filminin 26 Şubat 2026'daki gala gecesine, başrol oyuncularının zamanlama uyuşmazlığı nedeniyle katılmaması damga vurdu. Kıbrıs Türküsü filminin gala gecesi 26 Şubat 2026 akşamı düzenlendi. Filmin başrol oyuncuları Emre Bey, Almila Ada, Cemal Hünal, Murat Serezli ve Engin Hepileri galaya katılmadı. Başrol oyuncularının galaya katılamama nedeni zamanlama uyuşmazlığı olarak belirtildi. Aydın Özer Feyzioğlu'nun yönettiği film, 1957-1974 yılları arasındaki Kıbrıs olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş sürecini konu alıyor. Kıbrıs Türküsü, 27 Şubat 2026 Cuma günü vizyona girecek.

KIBRIS TÜRKÜSÜ FİLMİNİ GALASINDA BAŞROL OYUNCULARI YOK

Yönetmenliğini ve senaristliğini Aydın Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği Kıbrıs Türküsü filmi, beyaz perde öncesi gala düzenlendi. Kıbrıs Türküsü filminin oyuncu kadrosunun da başrol oynayan Emre Bey, Almila Ada, Cemal Hünal, Murat Serezli ve Engin Hepileri gala gecesinde görünmedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “ Kıbrıs Türküsü filminin galası bu akşam Kanyon'da yapıldı. Filmin başrol oyuncuları Emre Bey, Almila Ada, Cemal Hünal, Murat Serezli ve Engin Hepileri galaya zamanlamaları uymadığı için katılmadı. Özer Feyzioğlu'nun yönettiği filmin galasına katılan isimler arasında Didem Inselel, Orkuncan İzan, Tugay Mercan, Barış Kıralioğlu ve Cahir Gök vardı.”

KIBRIS TÜRKÜSÜ FİLMİNİN KONUSU

Kıbrıs Türküsü, 1957–1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluş sürecini merkeze alan çarpıcı bir dönem filmi. Artan baskılar ve saldırılar karşısında, mesleğini bırakarak halkının direnişine katılmaya karar veren bir öğretmen olan Ali’nin hikayesi üzerinden, Kıbrıs Türklerinin on yedi yıla yayılan kararlı mücadelesi perdeye taşınıyor.

Ali’nin sivil bir aydından bir direnişçiye dönüşüm süreci, sadece bireysel bir değişimi değil, aynı zamanda toplumun kaderini değiştiren bir uyanışı temsil ediyor. Film, bu mücadeleyi yalnızca cephede değil, aynı zamanda diplomatik masalarda verilen savaşlar üzerinden de anlatıyor; dönemin kritik siyasi figürlerine ve tarihi gelişmelere de yer veriyor.

KIBRIS TÜRKÜSÜNÜN OYUNCU KADROSU

Emre Bey

Almila Ada

Cemal Hünal

Murat Serezli

Engin Hepileri

Didem Inselel

Orkuncan İzan

Tugay Mercan

Barış Kıralioğlu

Cahir Gök

KIBRIS TÜRKÜSÜ FİLMİ VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Lacivert İstanbul Film Hizmetleri Limited Şirketinin üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Aydın Özer Feyzioğlu’nun kadrajından izlenecek olan Kıbrıs Türküsü filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmin senaryosunu da yazan Aydın Özer Feyzioğlu’nun çektiği Kıbrıs Türküsü filmi 27 Şubat 2026 Cuma günü beyaz perdede izleyicisi ile buluşacak. 90 dakika sürecek olan film 1950 – 1970 yılındaki Kıbrıs’ta yaşanılan olayları ele alacak.