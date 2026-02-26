Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi!

Aydın Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Kıbrıs Türküsü filminde bir ilk yaşandı. Kıbrıs Türküsü filmin galasına yapımın başrol oyuncuları katılmadı. Galaya gelen misafirler başrol oyuncuları Emre Bey, Almila Ada, Cemal Hünal, Murat Serezli ve Engin Hepileri’ni Kıbrıs Türküsü filmini ilk gösteriminde göremedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 22:52

Lacivert İstanbul Film Hizmetleri Limited Şirket tarafından yapımı üstlenilen Kıbrıs Türküsü filminin gala gecesi 26 Şubat 2026 akşamı düzenlendi. Gala öncesi gazetecilerin karşısına çıkan oyuncu kadrosundaki eksiklikler geceye damgasını vurdu. Kameraların karşısında başrol oyuncularının olmaması Kıbrıs Türküsü filminin galasının en çok konuşulan konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi!

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Lacivert İstanbul Film Hizmetleri tarafından yapımı üstlenilen Kıbrıs Türküsü filminin 26 Şubat 2026'daki gala gecesine, başrol oyuncularının zamanlama uyuşmazlığı nedeniyle katılmaması damga vurdu.
Kıbrıs Türküsü filminin gala gecesi 26 Şubat 2026 akşamı düzenlendi.
Filmin başrol oyuncuları Emre Bey, Almila Ada, Cemal Hünal, Murat Serezli ve Engin Hepileri galaya katılmadı.
Başrol oyuncularının galaya katılamama nedeni zamanlama uyuşmazlığı olarak belirtildi.
Aydın Özer Feyzioğlu'nun yönettiği film, 1957-1974 yılları arasındaki Kıbrıs olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş sürecini konu alıyor.
Kıbrıs Türküsü, 27 Şubat 2026 Cuma günü vizyona girecek.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

KIBRIS TÜRKÜSÜ FİLMİNİ GALASINDA BAŞROL OYUNCULARI YOK

Yönetmenliğini ve senaristliğini Aydın Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği Kıbrıs Türküsü filmi, beyaz perde öncesi gala düzenlendi. Kıbrıs Türküsü filminin oyuncu kadrosunun da başrol oynayan Emre Bey, Almila Ada, Cemal Hünal, Murat Serezli ve Engin Hepileri gala gecesinde görünmedi.

Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “ Kıbrıs Türküsü filminin galası bu akşam Kanyon'da yapıldı. Filmin başrol oyuncuları Emre Bey, Almila Ada, Cemal Hünal, Murat Serezli ve Engin Hepileri galaya zamanlamaları uymadığı için katılmadı. Özer Feyzioğlu'nun yönettiği filmin galasına katılan isimler arasında Didem Inselel, Orkuncan İzan, Tugay Mercan, Barış Kıralioğlu ve Cahir Gök vardı.”

Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi!

KIBRIS TÜRKÜSÜ FİLMİNİN KONUSU

Kıbrıs Türküsü, 1957–1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluş sürecini merkeze alan çarpıcı bir dönem filmi. Artan baskılar ve saldırılar karşısında, mesleğini bırakarak halkının direnişine katılmaya karar veren bir öğretmen olan Ali’nin hikayesi üzerinden, Kıbrıs Türklerinin on yedi yıla yayılan kararlı mücadelesi perdeye taşınıyor.

Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi!

Ali’nin sivil bir aydından bir direnişçiye dönüşüm süreci, sadece bireysel bir değişimi değil, aynı zamanda toplumun kaderini değiştiren bir uyanışı temsil ediyor. Film, bu mücadeleyi yalnızca cephede değil, aynı zamanda diplomatik masalarda verilen savaşlar üzerinden de anlatıyor; dönemin kritik siyasi figürlerine ve tarihi gelişmelere de yer veriyor.

Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi!

KIBRIS TÜRKÜSÜNÜN OYUNCU KADROSU

Emre Bey

Almila Ada

Cemal Hünal

Murat Serezli

Engin Hepileri

Didem Inselel

Orkuncan İzan

Tugay Mercan

Barış Kıralioğlu

Cahir Gök

Kıbrıs Türküsü filminin gala şoku! Filmin başrol oyuncuları ilk gösterime gelmedi!

KIBRIS TÜRKÜSÜ FİLMİ VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Lacivert İstanbul Film Hizmetleri Limited Şirketinin üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Aydın Özer Feyzioğlu’nun kadrajından izlenecek olan Kıbrıs Türküsü filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmin senaryosunu da yazan Aydın Özer Feyzioğlu’nun çektiği Kıbrıs Türküsü filmi 27 Şubat 2026 Cuma günü beyaz perdede izleyicisi ile buluşacak. 90 dakika sürecek olan film 1950 – 1970 yılındaki Kıbrıs’ta yaşanılan olayları ele alacak.

ETİKETLER
#Film Galası
#Oyuncu Kadrosu
#Kıbrıs Türküsü
#Kıbrıs Tarihi
#Aydın Özer Feyzioğlu
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.