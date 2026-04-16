Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Kim Milyoner Olmak İster yarışması neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan 'Kim Milyoner olmak İster?' programının bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler arasında merak edildi. Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaydan sonra birçok dizi ve program yeni bölüm yayınlarını durdururken, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının da bu programların arasına eklendiği öğrenildi. Peki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölüm ne zaman? 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programı bu akşam neden yok?

kanalının sevilen yarışma programlarından olan '?' yarışması, yayınlanan yeni bölümleriyle ailelerin takip ettiği öncelikli programlar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Sunuculuğunu 'nın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, her perşembe ATV ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Ülkece geçirdiğimiz şu zor günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar, televizyon kanalllarında yayınlanan dizi ve diğer programları da etkiledi. Eşref Rüya, Yeraltı, Kuruluş Orhan gibi dizilerin yeni bölümlerine yönelik alınan kararlardan sonra ekranların sevilen programlarından olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Peki, 16 Nisan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışması neden yok?

HABERİN ÖZETİ

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Kim Milyoner Olmak İster yarışması neden yok, yeni bölüm ne zaman?

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının 16 Nisan Perşembe günü yeni bölümünün, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle yayınlanmayacağı duyuruldu.
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' her perşembe ATV'de yayınlanıyor.
Kahramanmaraş'taki bir okulda gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle yayın akışına ara verildiği belirtildi.
16 Nisan Perşembe günü yarışmanın yeni bölümü yerine tekrar ya da özel programının ekrana verileceği öğrenildi.
Diğer bazı dizi ve programların da yeni bölümlerinin ertelendiği ifade edildi.
Yarışmanın yeni bölümünün gelecek hafta Perşembe günü izleyicilerle buluşabileceği yönünde iddialar olduğu belirtildi.
'KİM MİLYONER OLMAK İSTER?' YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kahramanmaraş'taki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle yayın akışına ara verilen programlardan birisi de sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması oldu.

Normal şartlar altında 16 Nisan Perşembe günü yeni bölümü yayınlanacak olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının bu akşam ATV ekranlarındaki yerini beklendiği gibi alamayacağı öğrenildi.

Kim Milyoner Olmak İster? programının 16 Nisan Perşembe gününde ATV'nin yayın akışında olduğu görülse de; sevilen yarışmanın yeni bölümünün değil tekrar ya da özel programının ekrana verileceğine karar verildi.

BU AKŞAM 'KİM MİLYONER OLMAK İSTER?' YARIŞMASI NEDEN YOK?

Ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sebebiyle yayın politikasında değişikliğe giden kanallar, dizi ve programların yeni bölümlerini iptal etti.

Yeni bölümlerinin yayınlanması beklenen Eşref Rüya, Yeraltı, Sevdiğim Sensin ve Kuruluş Orhan da olduğu gibi Kim Milyoner Olmak İster? programının da yeni bölümünün ertelendiği görüldü.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

15 Nisan akşamından başlayıp 17 Nisan Perşembe gününe kadar uzanan bu yeni kararlarda; sevilen ve reytingi yüksek olan ya da olmayan neredeyse tüm dizi ve programlar yeni bölümlerini iptal etti.

Televizyon kanallarının göstermiş olduğu bu duyarlı hassasiyetin 16 Nisan yayın akışında görülen ancak, yarışmanın yeni bölümünün yayınlanmayacağı bilinen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını da etkiledi.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yeni bölümünün yayın tarihine yönelik yapım ekibinden herhangi bir duyuru gelmese de kulislerde gezen bazı iddialara göre; eğlencenin ve bilgilerin yarıştığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' önümüzdeki hafta Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.

