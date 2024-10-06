Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru açıldı! 'Kur'an-ı Kerim' sorusu dikkat çekti

06 Ekim 2024 22:35 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:56

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. Ramazan Çulha ismindeki başarılı yarışmacı 1 milyonluk soruya cevap verdi. 'Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer' sorusuna Çulha cevap verdi. İşte sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Ramazan Çulha isimli yarışmacı 5 milyon TL'ye bir adım kala 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan yarışma programında 1 milyon TL değerindeki soru ise kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'den geldi. Yarışmacı Çulha, "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer" sorusuna cevap vermeyi tercih etti.

KUR'AN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

İzleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada 1 milyon TL'lik soru "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer" oldu.

Şıklarda ise sırayla şu şekilde:

A) Hazreti Havva

B) Hazreti Mikail

C) Habil

D) Kabil

Sorunun cevabı Bakara Suresi 97-98. Ayet'te ismi geçen 'Hazreti Mikail' oldu. Yarışmacı Ramazan Çulha ise sorunun cevabı olarak Hazreti Havva'yı seçti. 1 milyonluk soruya yanlış cevap veren yarışmacı 50 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı. Bedensel engelli olan Ramazan Çulha seyircilerden büyük alkış aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tefsirinde ayet şu şekilde:

Söyle (yahudilere): Cebrâil’e kim düşmansa bilsin ki, Allah’ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur’an’ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâil’e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.