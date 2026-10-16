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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:32

Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül kaç TL? Yeni sunucu ve yeni ödül ile yayın hayatına başladı

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonunda büyük ödülünü yükseltti. Yarışmanın yeni sunucusu Cem Öğretir olurken soru sayısı ve para ağacında da değişikliğe gidildi. Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül kaç TL?

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Editor
 Simal Güdüm
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Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül kaç TL? Yeni sunucu ve yeni ödül ile yayın hayatına başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:32

yeni ödül miktarı, yeni sunucusu ve güncellenen yarışma kurallarıyla gündeme geldi. Daha önce 'nın sunduğu yarışmada sunuculuk görevini Cem Öğretir devraldı. Yeni sezonda büyük ödül 10 milyon TL'ye çıkarılırken toplam soru sayısı 15'e yükseltildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül kaç TL, yeni sunucu Cem Öğretir kimdir ve yarışmanın para ağacında hangi değişiklikler yapıldı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ ÖDÜL KAÇ TL?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezondaki büyük ödülü 10 milyon TL olarak açıklandı. Önceki sezonda 5 milyon TL olan büyük ödül, yapılan düzenlemeyle iki katına çıkarıldı. Yarışmacılar, 15 sorunun tamamını doğru yanıtlamaları halinde 10 milyon TL'lik büyük ödülü kazanma şansı elde edecek.

Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül kaç TL? Yeni sunucu ve yeni ödül ile yayın hayatına başladı

Yeni para ağacında 14. sorunun ödülü 4 milyon TL, 13. sorunun ödülü 2 milyon TL, 12. sorunun ödülü ise 1 milyon TL olarak belirlendi. Böylece yarışmada daha önce büyük ödül olarak bilinen 1 milyon TL, yeni sezonda 12. sorunun karşılığı haline geldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ SUNUCUSU KİM?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. Uzun yıllardır Ana Haber bültenini sunan Öğretir, yeni sezonda bilgi yarışmasının sunuculuk koltuğuna oturdu.

Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül kaç TL? Yeni sunucu ve yeni ödül ile yayın hayatına başladı

Yarışmayı 2024 yılından bu yana sunan Oktay Kaynarca ise projeden ayrıldı. Kaynarca'nın, Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak amacıyla yarışmadan ayrıldığı belirtildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ SEZONUNDA NELER DEĞİŞTİ?

Yeni sezonda yalnızca büyük ödül ve sunucu değişmedi. Yarışmanın soru sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken para ağacı da yeniden düzenlendi. Yeni sistemde ödül basamakları 2 bin TL'den başlıyor ve her doğru yanıtla yükseliyor.

Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül kaç TL? Yeni sunucu ve yeni ödül ile yayın hayatına başladı

Baraj uygulamasında da değişikliğe gidildi. Önceki formatta 7. soruda bulunan 50 bin TL'lik baraj, yeni sezonda 5. soruda 20 bin TL olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle yarışmacıların daha erken bir aşamada güvenceye ulaşması amaçlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV tarafından paylaşılan tanıtımda yarışmanın yeni sezonu için kesin yayın tarihi açıklanmadı. Tanıtımda yalnızca "Yakında atv'de" ifadesine yer verildi. Yeni sunucu Cem Öğretir ile ekranlara dönmesi beklenen Kim Milyoner Olmak İster'in yayın takviminin kanalın resmi duyurularıyla netleşmesi bekleniyor.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Cem Öğretir, 1973 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Televizyon haberciliğine 1995 yılında Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibinde başlayan Öğretir, kariyeri boyunca Star TV ve CNN Türk gibi kanallarda görev yaptı.

2009 yılında ATV kadrosuna katılan Cem Öğretir, uzun yıllardır kanalın ana haber bültenini sunuyor. Deneyimli haber sunucusu, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonuyla birlikte kariyerine yarışma sunuculuğunu da ekliyor.

2006 yılında meslektaşı Seda Öğretir ile evlenen Cem Öğretir'in bir kızı bulunuyor.

ETİKETLER
#kim milyoner olmak ister
#oktay kaynarca
#ATV
#Cem Öğretir
#10 Milyon Tl
#Mehmet Ali Birand
#Medya
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