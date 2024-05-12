Kim Milyoner Olmak İster'e katılan depremzede izleyenleri duygulandırdı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

12 May 2024 23:20 - Güncelleme : 12 May 2024 23:20

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı barajı geçemedi! Elendiği soru şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı barajı geçemedi! Elendiği soru şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bilemeyen yarışmacı stüdyoyu terk etti

Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bilemeyen yarışmacı stüdyoyu terk etti

6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7'lik depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak sol bacağını diz üstünden kaybeden Aylin Karakuş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Hayat hikayesi ile izleyenleri hüzne boğan Aylin Karakuş, sol bacağını kaybetmesinden daha fazla annesini ve abisini kaybetmesine üzüldüğünü söyledi.

KENAN İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bir sonraki soruya geçmek için hazırlanan ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan İmirzalıoğlu, sunucu koltuğundan kalkıp depremzede Aylin Karakuş'a sarıldı.

"HAYATIM ÇOK DEĞİŞTİŞ"

"Allah hiç kimseye göstermesin" temennisinde bulunan Karakuş, "Bir gün bile, 'bacağım gitti, şimdi ne yapacağım' diye düşünmedim. Annem ve abim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. Benim abim 29 yaşındaydı. Çok zor" diyerek ağladı.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde kullanıcılar Karakuş'a destek paylaşımında bulundu.