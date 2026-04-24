Ekran yolculuğu erkenden sona eren dizilerden olan 'Kıskanmak' dizisi sevenleri için üzen haber geldi! Bir süredir final yapacağı iddiaları ile gündeme gelen ancak bu zamana kadar netlik kazanmayan Kıskanmak dizisi ile ilgili verilen flaş kararla beraber dizinin fanlarını derinden sarstı. Kulislerden sızan bilgilere göre; Mayıs ayının ortasında final yapacak olan Kıskanmak dizisinin finale doğru yol almasının sebebi belli oldu. Final tarihi açıklandıktan sonra diziyi yakından takip eden izleyici kitlesinin arama motorunda en sık araştırdığı başlık ise 'Kıskanmak dizisi neden bitiyor?, 'Kıskanmak dizisi final tarihi ne zaman?' ve 'Kıskanmak dizisi kaçıncı bölümde bitiyor?' şeklindeki sorular oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kıskanmak dizisi kaçıncı bölümde final yapıyor? Kıskanmak dizisinin neden final yaptığ belli oldu! 'Kıskanmak' dizisi, beklenen reyting performansının altında kaldığı için ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak. Dizi, 19 Mayıs'ta yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda edecek. 'Kıskanmak' dizisi 33. bölümüyle final yapacak. Dizinin final yapma sebebi olarak beklenen reytinglerin altında kalması gösteriliyor. 'Kıskanmak' dizisinin başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Beril Pozam ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Dizinin final kararı sosyal medya hesaplarından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

KISKANMAK DİZİSİNİN FİNAL YAPACAĞI KESİNLEŞTİ!

Final yapacak olması ile televizyon gündeminin en çok konuşulan yapımlarından olan Kıskanmak dizisinin Mayıs ayında final yapacak olması, diziyi ilgiyle takip eden kesim tarafından üzüntüye neden oldu.

Başrolünde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Beril Pozam ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Kıskanmak dizisinin final yapacağının kesinleşmesi, sevilen dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile netlik kazandı.

Kıskanmak dizisinin X platformunda final yapacağını gözler önüne seren açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Her güzel hikâyenin bir sonu vardır…

İlk günden bu yana tutkuyla hayat bulan #Kıskanmak, 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlıyor.

Bu yolculukta emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, değerli oyuncularımıza, yayıncımız NOW’a ve en başından beri bizimle olan izleyicilerimize teşekkür ederiz. "

KISKANMAK DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Salı akşamlarının sevilen dizisi Kıskanmak, son yayınlanan 29. bölümünden sonra gündeme gelen final kararı ile izleyicilerini sarstı.

Sürükleyen hikayesi ve iddialı başrol oyuncularıyla beğenilerek takip edilen dizilerden olan Kıskanmak dizisinin final kararının alınması izleyicileri şaşırttı.

Final yapma sebebi dizinin sıkı takipçileri arasında merakla araştırılır iken, dizinin fanları Kıskanmak'ın kaçıncı bölümde ekranlara veda edeceğini de araştırmaya başladı.

Her salı akşamı Now ekranlarında saat 20.00'da sevenleri karşısına çıkan Kıskanmak dizisinin 33. bölümüyle ekran yolculuğununun tamamlanacağı öğrenildi.

KISKANMAK DİZİSİ NEDEN BİTİYOR? KISKANMAK DİZİSİNİN FİNAL SEBEBİ BELLİ OLDU

Instagram ve X hesapları üzerinden yapılan açıklamalara göre dizinin final yapacağı kesinleşen Kıskanmak'ın final sebebi ortaya çıktı.

Beklenen reyting performanslarının oldukça altında kaldığı görülen Kıskanmak dizisinin genel gidişatına bakıldığında istenen sonucun elde edilememesi dizinin final kararını da beraberinde getirdi.

16 Eylül 2025 tarihinde 3,14 reyting oranıyla yayın hayatında başlangıç yapan dizi, beşinci bölümde 3,63 seviyesine inerken ilerleyen bölümlerde dizi 6,00 reytinge kadar yükseldi.

Fakat bu yükseliş kalıcı bir istikrara yol açmadı. Daha sonradan reytinglerde tekrardan büyük bir iniş yaşanması dizinin final kararı alınmasını tetikledi.