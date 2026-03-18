Kıskanmak dizisinde Nüzhet ölüyor mu? Nüzhet'i oynayan Selahattin Paşalı, Kıskanmak dizisinden ayrılıyor mu?

Ay yapım imzasını taşıyan Kıskanmak dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla izleyiciler arasında büyük bir beğeni ile takip ediliyor. Yayınlanan son bölümüyle heyecan duygusunu zirveye tırmandıran Kıskanmak dizisi 25. bölüm sonunda Nüzhet'in vurulması bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri oldu. İzleyenlerin nefesinin kesildiği Nüzhet'in vurulma sahnesi, sosyal medyada kısa zamanda gündem olurken dizinin sıkı takipçileri Nüzhet'in dizideki akıbeti merak eder oldu. Kıskanmak dizisi izleyicileri arama motorunda 'Nüzhet ölecek mi, Selahattin Paşalı Kıskanmak dizisinden ayrılıyor mu?' sorularını arattı. Peki Kıskanmak dizisinin Nüzhet'i Selahattin Paşalı, dizinin oyuncu kadrosundan ayrılıyor mu?

KISKANMAK DİZİSİ SON BÖLÜMDE NÜZHET ÖLÜYOR MU?

Her Salı akşamı NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kıskanmak dizisi, yayınlanan 25. bölüm itibariyle sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bölüm sonuna doğru Halit'in Nüzhet ile Mükremin'in bebeğinin ölmediğini ve ikisinin kaçacaklarını öğrenmesi ile beraber izleyenleri şok eden bir hamlede bulunuyor.

Nüzhet'in beklenmedik bir anda kurşun yemesiyle birlikte şoka uğrayan izleyiciler, yetenekli oyuncu Selahattin Paşalı'nın diziden çıkıp çıkmayacağına yönelik birtakım araştırmalara yöneldi.

Heyecan ve merak duygusunun doruk noktaya ulaştığı bölüm sonunda Nüzhet'in ölüp ölmeyeceği dizinin gelecek haftaki bölümünde belli olacak.

Kıskanmak dizisinde Nüzhet'i oynayan karizmatik oyuncu Selahattin Paşalı'nın diziden ayrılacağına yönelik herhangi bir açıklaması ya da paylaşımı şuan için görülmüyor.

KISKANMAK DİZİSİ 25. BÖLÜMDE NE OLDU?

Nüzhet ile Mükerrem'in arasındaki ilişkiyi daha yeni yeni öğrenen Halit, bunu kendisinden saklayan herkesten bir bir hesap sorar. Diğer yandan savcı Cihan'ın halası köyünden gelir.

Döndü Hala, Seniha ve Cihan’ın evliliğinin gelenek ve göreneklere uygun bir şekilde yapılması için baskı uygular. Mükerrem ise konaktan köşke taşınır fakat kendisini bekleyen güçlüklerden habersizdir.

Cihan ve Seniha’nın isteme gecesinde meydana gelen Halit'in şok hamlesi izleyicilerle beraber orada bulunan herkeste şok etkisi oluşturur. Halit'in silahıyla vurulan Nüzhet'in durumu oldukça ciddi görünür.Bakalım Kıskanmak dizisinin nüzhet'i gelecek hafta yayınlanacak bölümde ölecek mi yoksa kurtulacak mı?