Kıskanmak dizisinde Selahattin Paşalı'nın partneri belli oldu

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından ekrana uyarlanan “Kıskanmak” dizisinin kilit karakterlerinden Mükerrem’i oynayacak oyuncu sonunda bulundu. Nadim Güç’ün yöneteceği, Yılmaz Şahin’in yazdığı dizinin Mükerrem’i Hafsanur Sancaktutan oldu.

SELAHATTİN PAŞALI İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide başlıca rolleri Özgü Namal (Seniha), Mehmet Günsür (Halit Paşazade), Selahattin Paşalı (Nüzhet), Ayda Aksel (Mediha), İpek Tuzcuoğlu (Şaziye), Hande Doğandemir (Türkan) paylaşacak. Hafsanur Sancaktutan, Halit’in genç eşi Mükerrem karakterini oynayacak.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, daha önce Zeki Demirkubuz tarafından 2009 yılında sinemaya aktarılmıştı. Şimdi ise bu güçlü hikâye, dizi formatında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.