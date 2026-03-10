Kıskanmak dizisine maç engeli! Yeni bölümü son anda iptal edildi

Salı akşamları yayınlanan Kıskanmak dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Heyecan dolu fragmanıyla merak uyandıran dizi maç engeline takıldı.

KISKANMAK DİZİSİNE MAÇ ENGELİ

Kıskanmak dizisinin bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölümü son dakika planıyla değişti. Akşam maç yayını nedeniyle dizinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizi ekibi haftaya Kapadokya’ya gidiyor. Haftaya ise yeni bölümün ekrana gelmesi planlanıyor.

KISKANMAK DİZİSİNE YENİ SENARİST

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Kıskanmak, senaryo cephesinde flaş bir gelişmeyle gündeme geldi. Başarılı senarist Çağla Kızılelma, dizinin 28. bölümü itibarıyla senaryoyu devralıyor. Daha önce de dikkat çeken yapımlarda imzası bulunan Çağla Kızılelma’nın Kıskanmak dizisinde nasıl bir soluk getireceği şimdiden merak ediliyor.