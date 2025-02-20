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 | Dilek Ulusan

Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş’ın doğum günü sette kutlandı

Başrolünde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakteriyle yer alan Mina Demirtaş'ın doğum günü sette kutlandı. Özcan Deniz'in rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı kutlamaya oyuncuların tümü katıldı.

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Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş’ın doğum günü sette kutlandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:35

Kızıl Goncalar dizisinde oynadığı Zeynep karakteriyle popüler olan genç oyuncu Mina Demirtaş, 17. yaş gününü Kızıl Goncalar setinde kutladı. Mert Yazıcıoğlu başta olmak üzere tüm ekip Mina Demirtaş'ın doğum günü kutlamasında yerini aldı.

MİNA DEMİRTAŞ 17. YAŞINI SETTE KUTLADI

Genç yaşına rağmen oynadığı Zeynep karakteriyle beğeni yakalayan Mina Demirtaş'ın doğum günü için set ekibi organize oldu. Sette arkadaşlarına sürpriz yapan Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Mert Turak aldıkları pasta ile Mina Demirtaş'a sürpriz yaptı.

MERT YAZICIOĞLU'NDAN BİR İLK

Mert Yazıcıoğlu, 2 yıldır partner olduğu Mina Demirtaş ile yan yana fotoğraf karesinde yer almamaya özen gösteriyor. Dün ilk kez sosyal medya hesabından Mina Demirtaş'ın doğum gününü kutlayan Mert Yazıcıoğlu, hayranlarından tam not aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR
19 Şubat 2008 doğumlu Mina Demirtaş, 2021 yılında Âkif filmiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. 2022 yılında Kabahat filminde Reyhan karakterini oynadığı performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Türkan Şoray" Ödülü kazandı.
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#Medya
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