Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş’ın doğum günü sette kutlandı

Kızıl Goncalar dizisinde oynadığı Zeynep karakteriyle popüler olan genç oyuncu Mina Demirtaş, 17. yaş gününü Kızıl Goncalar setinde kutladı. Mert Yazıcıoğlu başta olmak üzere tüm ekip Mina Demirtaş'ın doğum günü kutlamasında yerini aldı.

MİNA DEMİRTAŞ 17. YAŞINI SETTE KUTLADI

Genç yaşına rağmen oynadığı Zeynep karakteriyle beğeni yakalayan Mina Demirtaş'ın doğum günü için set ekibi organize oldu. Sette arkadaşlarına sürpriz yapan Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Mert Turak aldıkları pasta ile Mina Demirtaş'a sürpriz yaptı.

MERT YAZICIOĞLU'NDAN BİR İLK

Mert Yazıcıoğlu, 2 yıldır partner olduğu Mina Demirtaş ile yan yana fotoğraf karesinde yer almamaya özen gösteriyor. Dün ilk kez sosyal medya hesabından Mina Demirtaş'ın doğum gününü kutlayan Mert Yazıcıoğlu, hayranlarından tam not aldı.