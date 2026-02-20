Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Kızılcık Şerbeti 126. bölümde sürpriz nikâh! İlhami ve Nursema cephesinde flaş gelişme

Kızılcık Şerbeti’nin 126. bölümünde izleyicileri şaşırtacak gelişmeler yaşanıyor. İlhami’nin babasına Nursema’ya hâlâ âşık olduğunu itiraf etmesi dengeleri değiştirirken, nikâh günü beklenmedik bir sürprizle sonuçlanıyor. Fatih ile Başak arasındaki kriz ise geri dönülmez bir noktaya sürükleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 126 bölümde ne olacak? Kızılcık Şerbeti 127. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti 126. bölümde sürpriz nikâh! İlhami ve Nursema cephesinde flaş gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 20:18

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 126. bölümde yine gündem oluşturacak olaylara sahne oluyor. İlhami’nin babası Ulvi’ye Nursema’ya olan aşkını açıkça itiraf etmesi, aile içinde yeni bir krizin kapısını aralıyor. Ulvi bu ilişkiye sıcak bakmazken, Nursema ve İlhami cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlanarak herkesi şaşkına çeviriyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 126 bölümde ne olacak? Kızılcık Şerbeti 127. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 126. bölümde yine gündem oluşturacak olaylara sahne oluyor. İlhami’nin babası Ulvi’ye Nursema’ya olan aşkını açıkça itiraf etmesi, aile içinde yeni bir krizin kapısını aralıyor. Ulvi bu ilişkiye sıcak bakmazken, Nursema ve İlhami cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlanarak herkesi şaşkına çeviriyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 126 bölümde ne olacak? Kızılcık Şerbeti 127. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 126 BÖLÜMDE SÜRPRİZ NİKAH

Kızılcık Şerbeti’nin 126. bölümünde izleyicileri şaşkına çevirecek gelişmeler yaşanıyor. İlhami’nin babası Ulvi’ye Nursema’ya hâlâ âşık olduğunu itiraf etmesiyle başlayan süreç, nikâh gününde beklenmedik bir sonuca ulaşıyor. Ailelerin onayı, geçmiş kırgınlıklar ve gurur savaşları derken, çiftin ilişkisi bir kez daha sınanıyor. Ancak tüm engellere rağmen atılan adım, herkesi hazırlıksız yakalıyor.

Kızılcık Şerbeti 126. bölümde sürpriz nikâh! İlhami ve Nursema cephesinde flaş gelişme

Ulvi’nin bu evliliğe sıcak bakmaması yeni bir gerilimin fitilini ateşlerken, nikâh anında yaşanan sürpriz gelişme bölümün en çok konuşulan sahnesi oluyor. Nursema ve İlhami’nin kaderi değişirken, aile içinde taşlar yeniden yerinden oynuyor.

Kızılcık Şerbeti 126. bölümde sürpriz nikâh! İlhami ve Nursema cephesinde flaş gelişme

KIZILCIK ŞERBETİ 126. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim artık geri dönülmez bir noktadadır ancak ikisi de açık konuşmaya hala hazır değildir. Fatih’in Başak’a çaktırmadan yapacağı bir iki küçük hamle boşanmalarına engel olur. Bade ise Ömer’den ayrılmamak için yine bir kumpas kuracak ancak bu kez yaptığı oyun işe yaramayacaktır.

Kızılcık Şerbeti 126. bölümde sürpriz nikâh! İlhami ve Nursema cephesinde flaş gelişme

Ramazan dolayısıyla Abdullah büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği verir. İlhami babasına Nursema’ya hala âşık olduğunu itiraf edecek, Ulvi bu işten hiç memnun olmayacaktır. İlhami ve Nursema’nın yakınlaştığını gören Asil, Elif ile işleri hızlandırmaya karar verir, Elif bu işe dünden razıdır.

Kızılcık Şerbeti 126. bölümde sürpriz nikâh! İlhami ve Nursema cephesinde flaş gelişme

Salkım’ın arkadaşının oğlu Yağız, Nilay’a yaklaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in karışmış olabileceği ihtimali her ikisini de diken üstünde tutarken, Nursema ve İlhami’nin nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

Kızılcık Şerbeti 126. bölümde sürpriz nikâh! İlhami ve Nursema cephesinde flaş gelişme

KIZILCIK ŞERBETİ 127. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show Tv ekranlarında Cuma günü ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti 126. Bölümüyle ekranlara geldi. Sürpriz gelişmelerle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümü merak uyandırdı. Kızılcık Şerbeti 127. Bölüm fragmanı diziden hemen sonra ekranlara gelecek.

ETİKETLER
#Kızılcık Şerbeti 126 Bölüm
#Nurseme İlhami Nikah
#Ulvi Nurseme Aşkı
#Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm
#Kızılcık Şerbeti 127 Fragman
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.