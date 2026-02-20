Kızılcık Şerbeti 126. bölümde sürpriz nikâh! İlhami ve Nursema cephesinde flaş gelişme

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 126. bölümde yine gündem oluşturacak olaylara sahne oluyor. İlhami’nin babası Ulvi’ye Nursema’ya olan aşkını açıkça itiraf etmesi, aile içinde yeni bir krizin kapısını aralıyor. Ulvi bu ilişkiye sıcak bakmazken, Nursema ve İlhami cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlanarak herkesi şaşkına çeviriyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 126 bölümde ne olacak? Kızılcık Şerbeti 127. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 126 BÖLÜMDE SÜRPRİZ NİKAH

Kızılcık Şerbeti’nin 126. bölümünde izleyicileri şaşkına çevirecek gelişmeler yaşanıyor. İlhami’nin babası Ulvi’ye Nursema’ya hâlâ âşık olduğunu itiraf etmesiyle başlayan süreç, nikâh gününde beklenmedik bir sonuca ulaşıyor. Ailelerin onayı, geçmiş kırgınlıklar ve gurur savaşları derken, çiftin ilişkisi bir kez daha sınanıyor. Ancak tüm engellere rağmen atılan adım, herkesi hazırlıksız yakalıyor.

Ulvi’nin bu evliliğe sıcak bakmaması yeni bir gerilimin fitilini ateşlerken, nikâh anında yaşanan sürpriz gelişme bölümün en çok konuşulan sahnesi oluyor. Nursema ve İlhami’nin kaderi değişirken, aile içinde taşlar yeniden yerinden oynuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 126. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim artık geri dönülmez bir noktadadır ancak ikisi de açık konuşmaya hala hazır değildir. Fatih’in Başak’a çaktırmadan yapacağı bir iki küçük hamle boşanmalarına engel olur. Bade ise Ömer’den ayrılmamak için yine bir kumpas kuracak ancak bu kez yaptığı oyun işe yaramayacaktır.

Ramazan dolayısıyla Abdullah büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği verir. İlhami babasına Nursema’ya hala âşık olduğunu itiraf edecek, Ulvi bu işten hiç memnun olmayacaktır. İlhami ve Nursema’nın yakınlaştığını gören Asil, Elif ile işleri hızlandırmaya karar verir, Elif bu işe dünden razıdır.

Salkım’ın arkadaşının oğlu Yağız, Nilay’a yaklaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in karışmış olabileceği ihtimali her ikisini de diken üstünde tutarken, Nursema ve İlhami’nin nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

KIZILCIK ŞERBETİ 127. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show Tv ekranlarında Cuma günü ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti 126. Bölümüyle ekranlara geldi. Sürpriz gelişmelerle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümü merak uyandırdı. Kızılcık Şerbeti 127. Bölüm fragmanı diziden hemen sonra ekranlara gelecek.