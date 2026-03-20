Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti 20 Mart 2026 Cuma neden yok?

Show TV ekranlarının hareketli dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. En son 129. bölümü ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu gelişmeleri ve sürpriz transferleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Normal şartlar altında 130. Bölümü yayınlanması beklenen fenomen dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu. Yeni bölümü Ramazan Bayramının ilk gününe denk gelen Kızılcık Şerbeti’nde dizinin sıkı takipçileri arama motorunda ‘Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?’, ‘Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm ne zaman?’, ‘Kızılcık Şerbeti neden yok?’ sorularını arattı. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman?



KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? KIZILCIK ŞERBETİ 130. BÖLÜM TARİHİ:



TRT1 ekranlarının güçlü dizisi Taşacak Bu Deniz dizisi ile reyting savaşları veren Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamları sevenleri karşısına çıkmaya devam ediyor.



Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Ketche’nin oturduğu Kızılcık Şerbeti dizisi 27 Mart 2026 Cuma günü yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak.



KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM NEDEN YOK? KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YAYINLANMIYOR?



20 Mart Cuma günü Show TV yayın akışında görülmeyen Kızılcık Şerbeti izleyicileri, fenomen dizinin yeni bölüm yayın tarihini merak etmeye başladı.



Normal şartlar altında 130. bölümü 19 Mart’ta (bu akşam) yayınlanması gerekirken dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta Cuma günü gerçekleşecek olması izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm neden yok?



Cuma akşamları izleyicileri ekran başında tutsak eden dizi Kızılcık Şerbeti, 2026 Ramazan Bayramının ilk gününe denk gelmesi sebebiyle yayın akışından çıkarıldı.



Televizyon kanallarının bayram haftasındaki reklam anlaşmaları gereği "set izni" vermesi, dizinin yeni bölüm yayınının 1 hafta ertelenmesine yol açtı.

Bu sebepten ötürü de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm 19 Mart Cuma akşamı ekranda oynamayacak.



20 Mart SHOW TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?



08:15 İbo İle Güllüşah

10:15 Gırgıriye

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aykut Enişte

01:15 Kızılcık şerbeti

03:45 Aile Arasında

05:00 Sandık Kokusu

