Cuma günlerinin iddialı dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Heyecan verici olayların peş peşe sıralandığı Kızılcık Şerbeti'nin 17 Nisan Cuma günkü yayınlanan bölümünde; Başak'ın oğlu Cemo'nun ortaya çıkmasından sonra Ünal ailesi karışır iken dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicilerin sabrını sınadı. Bomba bir fragmandan sonra izleyiciler dizinin yeni bölümü beklemek için cumayı iple çekmeye başladı. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Kızılcık Şerbeti dizisi 134. bölüm 2. fragmanda Nursema ölecek mi? 24 Nisan Cuma günü Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm gelişmeleri:

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti dizisi 134. bölüm 2. fragman yayınlandı! Asil, Nursema'yı alevlerin içinden kurtarabilecek mi? Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı, Nursema'nın yangından kurtulup kurtulamayacağı sorularını gündeme getirerek izleyicilerin merakını artırdı. Başak'ın oğlu Cemo'nun ortaya çıkması Ünal ailesinde karışıklığa neden olurken, Fatih ve Başak arasındaki gerilim devam ediyor. Nilay aklanıp evi terk ettikten sonra Kıvılcım'ın evinde kalmaya başlıyor, Abdullah Bey ise bu duruma üzülüyor. Asil'in Nursema'yı düşünerek İlhami'ye gizlice iş ayarlaması, İlhami'nin öfke krizi yaşamasına sebep oluyor. Yeni bölüm fragmanında Salkım, Elif'in gizli göğüs ameliyatını öğrenince baygınlık geçiriyor. Elektrik arızasından çıkan yangında Nursema ve Ulvi'nin yardımına Asil yetişiyor, ancak Nursema'nın alevlerden kurtulup kurtulamayacağı merak konusu oluyor.

Kaossever izleyicilerin televizyon ekranlarındaki en gözde dizisi olan Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden bu yana heyecanlı olaylarıyla izleyiciler arasında büyük bir merakla yakından takip ediliyor.

Başak'ın oğlu Cemo'nun ortaya çıkışıyla beraber Fatih ve Başak'ın arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken Başak, Cemo'nun babasını söylememe konusunda kararlıdır.

Durumu hazmetmeye çalışan Fatih ise Cemo'yu öğrendikten sonra ailesinin vereceği tepkiden çekinerek büyük bir çıkmazdadır.

Bir yandan sevgisine yenik düşen diğer yandan ailesinin karşı çıkacağını bile bile durumu nasıl idare edebileceği konusunda çaresiz kalan Fatih'in akıbeti izleyiciler arasında da merak konusu oluyor.

Nilay ise aklandıktan sonra evi terk eder ve bir süreliğine Kıvılcım'ın evinde kalmaya başlar. Abdullah Bey ise bu duruma çok üzülür. Aile fertlerinden herkes teker teker Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ı ziyarete gelir, Salkım’ın ise gelme nedeni özür dilemektir.

Asil'in Nursema'yı düşünerek gizliden İlhami'ye iş ayarlaması ve bunu öğrenen İlhami'nin öfke krizi, ikili arasında gerginliğe sebep olacaktır.

Tüm bu olanlardan sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise izleyicilerin diziye yönelik meraklarını ikiye katladı. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında anlamlı bir detay üzerinde durulmaktadır. Kıvılcım, programında hayat kurtaran sessiz yardım işaretinden bahsederek topluma yönelik farkındalık algısı oluşturmaktadır.

Nilay’ın, gelen ısrar ve özürler karşılığına Ünal ailesine döndüğünün görüldüğü fragmanda; Salkım ve Abdullah arasında yaşanan gerilim devam etmektedir.

Salkım, Elif’in herkesten gizli geçirdiği göğüs ameliyatını Çimen’den duyunca dünyası başına yıkılır ve baygınlık geçirir.

Dizinin yeni bölümünü bekleyen en korkutan sahnesi ise elektrik arızasından çıkan yangında; Nursema ve Ulvi’nin yardımına Asil’in yetişmesi oluyor.

Alevlerden kurtulmayı başaran İlhami'den sorna Nursema'nın da o evden çıkıp çıkamayacağı merak konusu. Bakalım Kızılcık Şerbeti dizisi 134. bölümde Asil, Nursema'yı kurtarmayı başarabilecek mi?