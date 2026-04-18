Kızılcık Şerbeti, başarılı oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla cuma günlerinin severek takip edilen dizilerin başında geliyor. 17 Nisan Cuma günü Show TV ekranlarına gelen Kızılcık Şerbeti son bölümde; Başak'ın oğlu Cemo'nun ortaya çıkmasıyla beraber karakterler arasındaki gerilim iyice artarken, alınan yeni kararlar ise dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümündeki yeni gelişmelerin kapısını aralıyor. Yeni bölümü ekran başında soluksuz izlenen Kızılcık Şerbeti'nin bölüm sonu geldiğinde dizinin sıkı takipçileri, Kızılcık Şerbeti dizisinin 134. bölüm fragmanını araştırmaya yöneldi. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti dizisi 134. bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti dizisi 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti dizisi 133. bölüm nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti dizisinin 17 Nisan'da yayınlanan 133. bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Başak'ın oğlu Cemo'nun ortaya çıkması, Fatih ile arasının açılmasına ve şüphelenmesine neden oldu. Nilay'ın evi terk edip Kıvılcımlara sığınması ve Ömer'in Nilay'ı aklayacak deliller bulması öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Çimen, Salkım Hanım'a Abdullah Bey'in kadınlarla olan geçmişini anlatarak huzursuzluk verdi. Abdullah Bey, Tuncay Bey ile Cemo'yu bir otel girişinde görerek Cemo'nun torunu olabileceği ihtimalini dile getirdi. Kızılcık Şerbeti'nin 134. bölüm fragmanı dizinin yayınlanmasının ardından Show TV ekranlarında ve resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların güçlü yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşamki yayınlanan 133. bölümün sona ermesiyle beraber televizyon ekranlarında ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Her hafta ayrı bir kaosun yaşandığı Ünallar ailesinde Nilay'ın başına gelenlerden sonra Ömer'in Nilay'ı aklayacak deliller bulması ve beraberinde de Nilay'ın evi terk edip Kıvılcımlara sığınması, öte yandan ise Başak'ın herkesten sır gibi sakladığı oğlu Cemo'nun ortaya çıkması ve bununla beraber Fatihle aralarının açılması dizinin yeni bölümüne damga vururken izleyiciler dizinin bitiminde yeni bölüm fragmanını sabırsızlıkla bekler oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisi biter bitmez yeni bölüm fragmanının ekranlarda yayınlanmasıyla beraber dizinin fanları şimdiden gelecek haftayı iple çekmeye başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KIZILCIK ŞERBETİ 133. BÖLÜM ÖZETİ:

17 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında verilen Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde öne çıkan gelişmeler şöyledir:

- Başak'ın oğlu Cemo'nun ortaya çıkmasıyla birlikte Başak, oğlunun yaşadığını öğrenmesiyle şok geçirir ve bu şokunu da kolay kolay atlatamaz. Cemo'yu kendi içinde kabullenemeyen Başak, diğer yandan Fatih'i de kaybetmek istemez.

- Fatih, Başak'ın kendisinden gizli işler çevirmesinden şüphelenerek Başak'ın peşine düşer. Cemo'nun Başak'ın oğlu olduğunu öğrenir.

Başak ile Cemo'yu yan yana gördüğünde kolay kolay kendine gelemeyen Fatih, bu durumu ailesine nasıl anlatabileceğinin derdine düşer. Başak'ın ise tek isteği bu süreçte sevdiği adam olan Fatih'in desteğidir.

- Çimen, Ünallar ailesinin içine karışır ve Salkım'ın imtihanı olur. Ortalık karıştırıcı sözlerle Abdullah Bey'in kadınlarla olan geçmişini Salkım Hanım'a dalgalı bir şekilde söylerek içine kurt düşürür.

- İlhami ile Nursema'nın evliliğinde muhakkak bir yerlerden çıkarak huzursuzluk veren Asil'in yeni hamlesi, her ne kadar Nursema'yı düşündüğünden olsa da ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

- Abdullah Bey, Tuncay Bey ile Cemo'yu bir otel girişinde görür. Tuncay Bey'e 'Burada ne işiniz var?' derken, Tuncay Bey'in 'Bir yakınımı gördüm' demesi üzerine Abdullah Bey, çocuğu evine gelen çocuk olduğunu hatırlayarak 'Sakın o yakınınız torununuz olmasın' sözleri dizinin en çarpıcı sahnelerinden olur.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 133. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinin ekrana verilen son bölümünü tek parça ve full HD olarak, kanalın resmi web sitesinden izlenebilir. Web sitesi dışında dizinin resmi YouTube kanalında da bölümler tek parça halinde yayınlanabilmektedir.

