Kızılcık Şerbeti dizisi 135. bölüm 2. fragman yayınlandı! Eski aşklar depreşti, kaos dolu fragman gündeme damga vurdu

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciler, dizinin 135. bölüm 2. fragmanının sosyal medyaya düşmesiyle birlikte yaşanacak yeni gelişmeler için şimdiden sabırsızlanmaya başladı. Bu hafta izleyicilerini ekran başında heyecan dolu bir bölümle karşılayacak olan Kızılcık Şerbeti dizisinde olaylar durdurak bilmez iken; dizinin geçtiğimiz sezonlarında oynayan 'Gökhan' karakterinin hikayeye yeniden dahil olması izleyicilerde sürpriz bir gelişmeye imza atarken, Asil ile İlhami arasında yaşanan gerginlik ise fragmana damga vuruyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi 135. bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti dizisi 135. bölüm 2. fragmanda hangi olaylar yaşanıyor? Kızılcık Şerbeti dizisi 135. bölümde izleyicileri bekleyen yeni gelişmeler...

Cuma günlerinin en sevilen projeleri arasında kendini gösteren Kızılcık Şerbeti, bu hafta da izleyenlerin heyecanını arşa yükseltecek entrika dolu bir bölümle Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

Yayınlanan heyecan dolu bölümleriyle her hafta reyting istatistiklerinde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kızılcık Şerbeti, son yayınlanan 134. bölümü ile birlikte dizi gündeminin en çok konuşulan bölümleri arasında kendini göstermişti.

Peki Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta ki yayınlanacak bölümünde hangi gelişmeler görülecek? İşte Kızılcık Şerbeti dizisi 135. bölüm 2. fragman özeti...

- Başak'ın oğlu Cemo'nun ortaya çıkmasıyla beraber aralarındaki buzları bir türlü eritemeyen Fatih ile Başak'ın ilişkisinde gerlim son sürat devam etmektedir.

- Çimen'in eski eşi Gökhan ile bir davette karşılaşması ve birbirleriyle konuştukları esnada onları gören Salkım'ın Emir'i fişeklemesi fragmanın en çarpıcı sahnelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Çıkan yangın sırasında Nursema'yı kurtarmak için alevlerin arasına dalan Asil'e karşı öfke patlamasında bulunan İlhami, herkesin ortasında Asil ile kavgaya girişir. Asil ile Nursema'yı yan yana görmeyi kaldıramayan İlhami'nin bu fevri hareketleri, Asil'in patlak vermesine neden olur. Asil'in 'Sen kaçtın ben girdim kurtardım' demesi üzerine daha da parlayan İlhami hepten sinirden köpürür ve Asil'e bir yumruk indirir.

- Nilay'ın sürekli Nursema yanlı konuşması Salkım'ı rahatsız eder. Salkım'ın ise herkesin içinde 'Nilay'ın da abla aşkı kabardı' demesi üzerine Nilay'ın 'Ne yapalım eskilerden bir tek ablam kaldı' demesi aralarındaki gitgelli ilişkinin sürdüğünü gözler önüne sermektedir.

- Başak'ın Fatih'ten gizli işler karıştırması ve beraberinde de bunu Fatih'in öğrenmesi, dizinin heyecanla beklenen en çarpıcı anlarından biri olmaktadır.

-Başak'ı başka bir adamla gören Fatih'in bu durum karşısında nasıl bir tepki göstereceği ve Başak'ın görüştüğü kişinin kim olduğu dizinin yeni bölümünde izleyiciler arasında en çok merak edilen sahnelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.