Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 1 Mayıs’ta yayınlanan heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başında izleyicilere nefes aldırmadı. Her sahnesi farklı bir olay olan Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan son bölümünde; Başak ile Fatih arasında ayrılık rüzgarları eser iken, Nursema’nın İlhami ile Asil’in arasında kalması gerilim dolu dakikalar yaşattı. Dizinin geçtiğimiz sezonlarında oynayan sürpriz karakter Gökhan’ın dönüşü ise Emir ve Çimen arasında büyük bir gerginliğe yol açtı. Ünallar ailesinin bitmek bilmeyen olayları karşısında kendilerini ekrandan alamayan izleyiciler, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümü için şimdiden sabırsızlanmaya başladı. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti dizisi 136. bölüm fragmanında neler var?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti dizisi 136. bölümde şok sahne: Elif, Fatih’e kumpas kuruyor! Kızılcık Şerbeti dizisinin 136. bölüm fragmanı yayınlandı ve bölümün ana gelişmeleri paylaşıldı. Fatih, Başak'ı başka bir adamla görünce öfkelenir ve Başak ayrılık kararı alır. Nursema'nın Asil'i koruması üzerine İlhami'den tepki gelir. Nilay'ın Elif'in eve yabancı bir erkek aldığı itirafı üzerine Salkım, Elif'e tokat atar. Elif, kendini aklamak için Fatih'in sarhoş halini kullanıp ona bir kumpas kurar.



KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yenilenen oyuncu kadrosu ve heyecan verici gelişmeleriyle kendini izlettirmeyi başaran Kızılcık Şerbetinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı nihayet yayınlandı.



8 Mayıs Cuma 2026 tarihinde saat 20.00’da sevenleriyle bir araya gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisi izleyicilerini yine bomba bir bölüm bekliyor! Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler yaşanacak?



KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 136. BÖLÜM GELİŞMELERİ!



-Başak’ın aracına takip cihazı bağlatan Fatih, sabahın erken saatinde Başak’ı yanında göremeyince şüphelenerek telefonundaki konumu takip eder.

Başak’ı bir adamla beraber olduğunu gören Fatih, öfke krizine girer. Fatih’in bu tavrı karşısında Başak patlama noktasına gelir ve ‘Bitti artık, defol git burdan!’ diyerek ayrılık rüzgarlarını estirir.



-Nursema’nın Asil’i koruması karşısında İlhami, haklı bir çıkışta bulunarak; ‘Sen belli ki o yangından hala çıkamamışsın’ demesi fragmanın en çarpıcı sahnelerinden olur.

-Nilay’ın Elif ile ilgili bomba itirafı Ünallar ailesini karıştırır. Salkım’a herkesin içinde Elif’in eve yabancı bir erkek aldığını söylemesi üzerine ev halkı büyük bir şok geçirir. Salkım’ın dünyası resmen başına yıkılır, herkese karşı kendini rezil eden kızı Elif’e tokat atar.



-Elif ise yaşanan olaylardan sonra kendini aklamak için Fatih’in sarhoş halini kullanır. Elif’in Fatih’e kurduğu bu kumpasın dizinin yeni bölümünde getireceği yeni gelişmeler ise şimdiden merak konusu oldu.



KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?



Televizyon kanalları arasında reytingi yüksek dizilerden olan Kızılcık Şerbeti, ekrana gelen son bölümünde fanlarına büyük bir heyecan yaşattı.

Başak’ın Cemo’nun babasını ısrarla Fatih’ten saklaması, İlhami’nin Asil’in Nursema’yı yangından çıkarmasıyla tetiklenen kıskançlık krizi, Gökhan’ın sürpriz dönüşüyle birlikte Emir ve Çimen arasında başlayan gerginlik, Elif’in Tuncay’a kafayı takması ve Tuncay’ın da Elif’in bu ilgisi karşısında rahatsızlığını dillendirmesi gerilimi zirveye çıkarmıştı.