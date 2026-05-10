Cuma günlerinin sevilen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nde yine olaylar durdurak bilmiyor. İzleyicilerin yeni bölümünün yayınlanmasını sabırsızlıkla beklediği Kızılcık Şerbeti dizisinde, Ömer ve Kıvılcım cephesinde yaşanan gergin olaylar ilişkilerini sonlandırma raddesine getirir iken, Fatih ve Başak arasındaki kriz ise çözülmeye yakın bir hal alıyor. Her ne kadar kendine itiraf edemese de gönlü Asil'de olan Nursema'nın gözünde eşi İlhami ise iyice değer kaybediyor. Entrikalı olayların peş peşe geldiği Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise izleyicilerde merak duygusunu iyiden iyiye kabartıyor. Bomba sahneleri ve heyecan verici olaylarıyla televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti, 15 Mayıs Cuma tarihli bölümüyle izleyicileri yine ekran başından alamayacak. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi 137. bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti dizisi son bölüm nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti dizisi 137. bölüm gelişmeleri:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti dizisi 137. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer'den Kıvılcım'a flaş karar: Yollar ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde Ömer ve Kıvılcım arasındaki gerilim ilişkinin sonunu getirirken, Fatih ve Başak arasındaki kriz çözülmeye yaklaşıyor. Ömer ve Kıvılcım cephesinde yaşanan gerginlik ilişkilerini sonlandırma raddesine getiriyor. Fatih ve Başak arasındaki kriz çözülmeye yakın bir hal alıyor. Nursema'nın gözünde eşi İlhami değer kaybediyor, gönlü ise Asil'de. Fatih'in ailesine karşı Başak'ın sürpriz taşınma kararı Ünal ailesinde deprem etkisi yaratıyor. Tuncay'ın Kıvılcım'a yanaşması ve Kıvılcım'ın da Tuncay'a yönelik hamleleri Ömer'i ilişkiyi noktalama noktasına getiriyor. Nursema, İlhami'ye sert çıkarak dışarı çıkma kararını kendisinin verebileceği bir yaşta olduğunu vurguluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Reyting sıralamasında Taşacak Bu Deniz dizisi ile zirve kapmaca oynayan Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında ilgi ile takip ediliyor.

Yenilenen güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı sahneleriyle izleyicilerin her cuma ekran başına toplandığı Kızılcık Şerbeti, yeni bölümündeki entrikalı sahneleriyle heyecanı doruklara ulaştırıyor.

8 Mayıs Cuma akşamı ekrana verilen Kızılcık Şerbeti 136. bölümden sonra dizinin fanları bölüm biter bitmez yeni bölüm fragmanına yönelik araştırmalara girişti.

Peki Kızılcık Şerbetinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya düştü mü? Kızılcık Şerbeti dizisi 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızılcık Şerbeti dizisi 138. bölüm gelişmeleri...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 138. BÖLÜMDE NELER OLACAK? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN ÖZETİ:

Fatih'in ailesine karşı Başak'ın bile beklemediği sürpriz taşınma kararını açıklaması, Ünal ailesi üzerinde deprem etkisine yol açar.

Babası Abdullah'ın sert bir şekilde 'Yaşa gör, uğurlar olsun!' diyerek trip atması tıpkı daha önceden olduğu gibi yine kızgınlığını gözler önüne sermektedir.

Geçtiğimiz bölümde Tuncay’ın Kıvılcım’a hediye vermesi ve sonrasında ise Kıvılcım ile Tuncay'ın yemeğe çıkması Ömer tarafında bardağı taşıran son damla olur.

Tuncay'ın Kıvılcım'a yanaştığı bu girişiminden sonra Kıvılcım'ın da Tuncay'a yönelik birtakım hamlelerde bulunması, Ömer’i ilişkiye noktalama raddesine getirir ve böylelikle de ikili de kesin bir yol ayrımına girer.

Başak'ın kız kıza akşam dışarı çıkma fikri İlhami'yi rahatsız eder. 'Nursema koskoca kadın ne işi var o saatte onun sokakta' demesi Nursema'yı bozar.

Nursema ise İlhami'ye sert çıkarak bu kararı kendisinin verebileceği bir yaşta kadın olduğunu vurgulayarak, yemek fikrine sıcak baktığını gösterir.