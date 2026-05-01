Cuma günlerinin sevilen projelerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyiciler arasında beğeni ile takip ediliyor. Entrikalı olayları ve şaşırtan gelişmeleriyle izleyicileri her hafta ayrı bir heyecanla ekran başında toplayan Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunu dev bir finalle noktalamaya doğru giderken dizinin sıkı takipçileri için rahatlatan karar gelmişti. Sezonun başında peş peşe gelen başrol oyuncularının ayrılığı, dizinin bazı sahnelerine karşılık RTÜK'ten alınan cezalar ve rekortmen dizi Taşacak Bu Deniz ile aynı gün yayınlanması nedeniyle reytinglerde yaşanan dalgalanmalar akıllara "Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?" sorularını getirmişti. Yeni yayın dönemine girmeye yakın Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon onayını alması izleyicileri sevindirirken sürprizli sezon finali bölümünde ekranlara veda edecek olan karakterlerin kim olduğu merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi 5. sezonda hangi oyuncular ekranlarda olmayacak? Kızılcık Şerbeti dizisi 5. sezonda rol almayacak oyuncular belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman?

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde hangi oyuncular ekrana veda edecek? Kızılcık Şerbeti 5. sezonda ayrılacak isimler belli oldu mu? Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon finaliyle ekranlara veda edecek ve 5. sezon onayını alması izleyicileri sevindirirken, sezon finalinde ayrılacak oyuncular merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisi 24 Mayıs 2024 Cuma günü 138. bölümüyle 4. sezon finalini yapacak. Dizi, yeni yayın dönemine girmeye yakın 5. sezon onayını aldı. Sezon başında Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu ve Ece İrtem gibi oyuncuların ayrılığı dizinin olay örgüsünü etkiledi. Sezon finali bölümünde bazı karakterlerin veda edebileceği ve yerlerine yeni transferlerin yapılabileceği öngörülüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, her hafta yeni bir entrikalı olaylarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Televizyon kanallarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Kuruluş Orhan, Arka Sokaklar, Güller ve Günahlar gibi popüler dizilerin sezon finali tarihlerinin netleşmeleriyle beraber izleyiciler gözlerini Kızılcık Şerbeti ile ilgili alınan karara çevirmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisi, 24 Mayıs 2026 Cuma günü ekranlara verilecek olan 138. bölümüyle 4. sezonunu bitirme kararı aldığı öğrenildi. Bir ara gündemde final yapacağı iddialarıyla öne çıkan Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon için resmen onay alması izleyicileri sevindirirken diziden hangi oyuncuların ayrılıp yeni sezonda olmayacağı merak duygularını iyice tetikledi.

Peki Kızılcık Şerbeti dizisi 5. sezonda kimlerin olup olmayacağı belli mi?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 5. SEZONDA HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Televizyon kanallarının sevilen yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 4 sezondur Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Heyecan dolu gelişmeleriyle gündemde en çok konuşulan dizilerden olan Kızılcık Şerbeti'nin bu sezonki ekran yolculuğu, geçtiğimiz sezonlara kıyasla daha fazla inişli çıkışlı geçsede yeni sezon onayı almayı başardı.

Sezon başında Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu ve Ece İrtem gibi kilit isimlerin vedası, dizinin olay örgüsünün gidişatını etkilemişti.

FENOMEN DİZİ KIZILCIK ŞERBETİNİN SEZON FİNALİNDE KAOS ÇIKACAK!

Kulislerden sızan bilgilere göre; 24 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan Kızılcık Şerbeti'nin 138. bölümünde yine çok konuşulacak bir son meydana gelecek.

Bomba bir sezon finali ile ekrana çıkması beklenen Kızılcık Şerbeti'nde olası bir "facia" ya da "ayrılık" gelişmelerilyle kimi karakterlerin veda edebileceği, yerlerine ise hikayeyi üstlenecek yeni transferlerin yapılabileceği öngörülüyor.