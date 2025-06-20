Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacak isimler belli oldu

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda ayrılıklar yaşanacak. Erkan Avcı'nın dahil olduğu diziden ayrılacak 4 isim belli oldu.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon hikâyesi merakla bekleniyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizinin ilk bomba transferi güçlü oyuncu Erkan Avcı olmuştu. Yeni sezonda sürprizlerin olacağı diziden ayrılacak isimler belli oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN 4 İSİM AYRILIYOR

Üç yıl boyunca izlenme rekorları kıran dizinin sezon finali öncesi Meri’yi oynayan Şebnem Bozoklu ile final sonrası da Rahimcan Kapkap ekibe veda etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emrah Altıntoprak’ın oynadığı Mustafa Ünal’ın elinde silah çıldırdığı anların ardından kimlerin gideceği, kimlerin kalacağı merak ediliyordu. Diziden ayrılacak isimler belli oldu. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk’u Erol Erarslan ekibe veda edecek.