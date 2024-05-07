Kızılcık Şerbeti Görkem yeni sezonda da dizide yer alacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 18:05 - Güncelleme : 07 May 2024 18:08
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterinin yeni sezonda da yer alacağı kesinleşti. İşte detaylar...
Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizinin merakla beklenen karakterlerinden Görkem'in, yeni sezonda da olup olmayacağı merak ediliyordu.
Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakteri, sezon sonuna kadar dizide kalacağı açıklanmıştı.
Ancak son haberler ile, Görkem'in yeni sezonda da yer alacağı anlaşıldı.
Oyuncu, sözleşmesini yeniledi.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, izleyiciler tarafından beklenirken; gözler öncesinde sezon finaline çevrilmiş durumda.
Kaynak: TGRT Haber