Kızılcık Şerbeti Görkem yeni sezonda da dizide yer alacak

07 May 2024 18:05 - Güncelleme : 07 May 2024 18:08

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen karakterlerinden Görkem'in, yeni sezonda da olup olmayacağı merak ediliyordu.

Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakteri, sezon sonuna kadar dizide kalacağı açıklanmıştı.

Ancak son haberler ile, Görkem'in yeni sezonda da yer alacağı anlaşıldı.

Oyuncu, sözleşmesini yeniledi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, izleyiciler tarafından beklenirken; gözler öncesinde sezon finaline çevrilmiş durumda.