Kızılcık Şerbeti için karar verildi! Sıla Türkoğlu'nun planları suya düştü

Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde son olarak yönetmen değişikliği yaşanmıştı. Herkesin 'final yapacak' dediği dizi yeni sezon için de anlaşma sağladı. Karakterinin gidişatından memnun olmayan Sıla Türkoğlu'nun diziye devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son 3 yıldır en çok konuşulan dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti’nin yeni bir değişiklik olmazsa 4. sezonunda çekileceği öğrenildi. Bu durumda yeni sezonda diziye kimlerin devam edeceği de merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA DA YAYINDA OLACAK

Kızılcık Şerbeti'nin yeni yönetmeni Aydın Bulut bugün sete çıktı. “Yeditepe İstanbul”, “Dila Hanım” ve “Ihlamurlar Altında” dizilerini çeken Aydın Bulut Ünal ev sahneleriyle işbaşı yaptı. Dizi aldığı reytinglerin ardından önümüzdeki sezonda da yayında olacak. Önümüzdeki sezonda kimlerin diziye devam edip etmeyeceği de şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon diziden 4 oyuncu birden ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Doğa karakteriyle beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, verdiği son röportajında oynadığı karakterin gidişatından pek memnun olmadığını açıkladı. Doğa karakterinin daha güzel bir ilişkide olduğu anları yansıtmak istediğini belirten Sıla Türkoğlu, "İzlerken de toksik ilişki izlemeyi seviyoruz seyirci olarak ben de seviyorum ekrandan daha güzel oluyor. Ama işte ne mesajı vermek istediğimiz de çok alakalı bence. Bana kalsaydı ben seyirciye saha sağlıklı ilişkilerinde mevcut olduğunu göstermek istedim kadın olarak" diyerek Doğa karakterinin gidişatından pek memnun olmadığını dile getirdi.

