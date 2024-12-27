Kızılcık Şerbeti Nursema'dan şok ayrılık! Ceren Karakoç sosyal medyadan duyurdu

27 Aralık 2024 17:39 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:42

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakteriyle yer alan Ceren Karakoç diziden ayrıldığını duyurdu. Bugün yayınlanacak yeni bölümden sonra 4 isim diziye veda edecek. İsimler merak edilirken Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç'un ayrılacağı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti​ dizisinin bugün yayınlanan bölümünde Özge Özacar’ın oynadığı Görkem, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı ateşe verecek. Bu olay sonrası diziden 4 kişi ayrılırken, kimlerin ayrılacağı da belli oldu.

NURSEMA​ KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR

Kızılcık Şerbeti'nde yangın sonrası 4 ölü, 9 yaralının olması kimlerin diziden ayrılacağı sorusunu akıllara getirdi. Ölenlerden birinin Görkem olduğu bilinirken diğer 3 kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından ‘Nursema’ karakterini oynayan Ceren Karakoç​ diziden ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Dizideki rol arkadaşının "Hoşçakal Nursema" yazmasıyla diziden ayrılacak bir isim daha kesinlik kazandı.

Diziden ayrıca Görkem karakterinin dışında diziden ayrılan ikinci kişi babası Resul’u oynayan Murat Ercanlı olacak.