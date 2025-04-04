Kızılcık Şerbeti'nde bomba ayrılık! Pembe veda ediyor

Önümüzdeki sezonda da devam edecek Kızılcık Şerbeti dizisinde seyircisi şaşırtacak ayrılık yaşanacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren yapımda Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor.

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. Önümüzdeki sezonda da ekranda olacak Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteri diziye veda edecek.

KIZIKÇIK ŞERBETİ'NDE PEMBE KARAKTERİ VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Üç sezondur cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde çok konuşulacak bir ayrılık yaşanacak. Dizinin önemli karakterlerinden Pembe’yi oynayan oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikâyesinin bittiği belirtildi.

Aydın Bulut’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin her yıl sezon finali de haftalarca konuşuluyor. 30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek 103. Bölümüyle 3. sezonunu tamamlayacak olan “Kızılcık Şerbeti”nin bu kez nasıl sezon finali yapacağı da şimdiden merak konusu oldu.