Ekranların en iddialı entrikalı dizilerinden olan ve her cuma akşamı izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, bomba gibi bir bölümle bu akşam izleyenlerinin karşısına çıkıyor! Heyecan dolu gelişmelerin ard arda geldiği Kızılcık Şerbetinin yayınlanan son bölümü olan 129. bölümünden sonra izleyiciler iki haftadır dizinin yeni bölümünü iple çekiyordu. Bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Kızılcık Şerbeti, bu akşam geceye damgasını vuracak! Peki 27 Mart Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti dizisinde neler olacak? İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm özeti:

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam yer yerinden oynayacak! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Her cuma akşamı izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, iki haftalık bayram arasının ardından 27 Mart Cuma akşamı yayınlanacak 130. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Emir'in yüksek meblağlarla girdiği borçlar yüzünden intiharın eşiğine gelmesi ve durumu sadece eşi Çimen'e açabilmesi. Emir yüzünden otel köşelerinde kötü bir pozisyona düşerek karakolluk olan Çimen'in polis baskınıyla suçlu durumuna düşmesi ve ailesinin karakol önünde kavga etmesi. Yağız'ın Nilay'ı evlenmeye ikna edememesi ve süreci hızlandırmak için Nilay'ı işin içinden çıkılamaz bir duruma sürüklemesi. Nilay'ın bu durum nedeniyle köşeye sıkışması ve Yağız ile evlenmekten başka çaresi kalmaması. Kıvılcım'ın ilk kez sokak ortasında bir kavgaya karışarak Salkım'a şiddet uygulaması.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut, Hakan Kırkavaç ve Özgür Sevimlinin oturduğu senaryosu ise Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in kaleminden çıkan Kızılcık Şerbeti, 1 haftalık moladan sonra ekranlara bomba gibi dönüyor.

Yayınlanan tanıtım fragmanı ile sosyal medyada geniş yankı uyandıran Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık tam anlamıyla birbirine girecek.

Girdiği yüksek mebla rakamlarla intiharın eşiğinde olan Emir'in sıkıntılı halleri bir yana, Emir yüzünden otel köşelerinde kötü bir pozisyona düşerek karakolluk olan Çimen diğer yana her sahnesi ayrı bir gündem olacak olan Kızılcık Şerbeti'nin bu akşamki ekrana verilecek bölümünde en bomba sahnelerden birisi de;

Nilay'ın Yağız ile evlenmekten başka çare kalmadığının göstergesi olan sahne, bölümün en çok konuşulacak kesitlerinden olacak.

Show TV'nin iddialı yapımlarından olan 'Kızılcık Şerbeti'nin27 Mart Cuma akşamı yayınlanacak 130'uncu bölümündeki gelişmeler şu şekilde olacak:

İşleri tahmin ettiği gibi gitmeyen Emir, işin sonunda her şeyini kaybedeceği gibi intiharın da kıyısından dönecektir. Bu durumu yalnızca eşi Çimen'e açabilen Emir olan bitenleri ailesine, özellikle de annesine açmaya hazır değildir.

Nilay'ı evlilik için bir türlü ikna edemeyen Yağız, sürecin hızlanması için kötü bir yola sürüklenecek ve Nilay'ı işin içinden çıkılamaz bir duruma sokacaktır.

Nilay’ın durgunluğu, odasından bir türlü dışarı çıkmak istememesi evdeki herkesin dikkatini çeker ve sofra anında bu durumun muhabbeti geçer.

Tuncay’ın bütün aile fertlerini çiftliğe davet etmesi Ünallar’ın güzel bir gün geçirmelerine vesile olur. Parasızlıktan dolayı kendilerini kıytırık, ucuz bir pansiyonda bulan Emir ve Çimen için günler oldukça sıkıntılı geçmektedir.

Emir'in olmayıp Çimen’in otelde tek kaldığı esnada polis tarafından baskın yiyen otelde aslında mağdur olan Çimen suçlu pozisyona düşer ve herkese reklam olur.

Her iki tarafın da ailesi gerçekleri öğrenerek karakol önünde birbirine girerler. Medeniyet abidesi Kıvılcım ilk kez, sokak ortasında bir kavgaya karışarak Salkım'a şiddet uygular. Nilay ise hepten köşeye sıkışmıştır, Yağızla evlenmekten başka çaresi kalmamıştır.