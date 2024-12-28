Kızılcık Şerbeti'ne Işıl geliyor! Sandık Kokusu oyuncusu Ece İrtem fenomen dizide

28 Aralık 2024 17:12 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:14

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nden 4 oyuncu ayrılırken, yeni oyuncular da diziye dahil olacak. Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranda olacak.

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Başrolünde Sıla Türkoğlu​, Evrim Alasya​ ve Sibel Taşçıoğlu​ gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​'nin dün akşam yayınlanan bölümü kendi rekorunu kırdı. Özge Özacar'ın oynadığı Görkem karakterinin çıkardığı yangın sonrası 4 karakterin ölerek diziye veda edeceği ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerine ise Ece İrtem katılacak.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE SANDIK KOKUSU'NDAN YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisinin dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle sezon finali tadında bir bölümle ekrana geldi. Önümüzdeki hafta yılbaşı tatili arasına girecek olan dizinin kadrosuna yakında flaş bir isim katılıyor. Son olarak “Sandık Kokusu” dizisinde seyirci karşısına çıkan Ece İrtem, şimdi aynı senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı fenomen dizi “Kızılcık Şerbeti”ne geliyor.

Ece İrtem 84. bölümde diziye dahil olacak. “Işıl Türkkan” rolüyle diziye girecek Ece İrtem, Abdullah Ünal’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oteline Hollanda’dan gelen yeni müdür olarak seyirci karşısına çıkacak. Işıl’ın Kıvılcım’la da İzmir’den tanıştığı ortaya çıkacak.