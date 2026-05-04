Kızılcık Şerbeti’ne Selin Türkmen 2. Kez veda ediyor! Çimen’in veda sahnesi yürekleri burkacak

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde dikkat çeken bir ayrılık yaşanacak. Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen’in projeye ikinci kez veda edecek. Kızılcık Şerbeti 4 sezon finalinde diziye veda edecek olan Selin Türkmen’in yerine yeni bir oyuncu arayışına başlandığı iddiaları ise dizideki değişim sürecini hızlandırdı.

dizisinde izleyicileri şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen projeye yeniden veda edecek. Daha önce de ayrılıp geri dönen karakterin bu kez kesin olarak değişeceği konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti 4 sezon finalinde Çimen karakterini bekleyen büyük bir olay yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in projeden ikinci kez ayrılacağı ve yeni sezonda karaktere başka bir oyuncunun hayat vereceği öğrenildi.
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ÇİMEN’İ VEDA EDİYOR

Kızılcık Şerbeti’nde izleyicileri üzecek bir ayrılık yaşanıyor. Gold Film imzalı dizide Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen’in projeye veda edeceği öğrenildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezonu 138. bölümüyle yaparak ekrana ara verecek.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı yapım, yine bol olaylı ve tansiyonu yüksek bir sezon finaliyle seyirci karşısına çıkacak. Sevilen karakter Çimen’i oynayan Selin Türkmen’in ise sezon finalinde ekibe veda edeceği belirtildi.

Ayrılık haberi, dizinin hayranları arasında büyük üzüntü oluşturdu. Dizide yaşanacak gelişmelerin hikâyeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken, sezon finalinde sürpriz olayların ve dramatik sahnelerin yer alacağı konuşuluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ ÇİMEN’İ KİM OLACAK?

Kızılcık Şerbeti, 5. sezon öncesi önemli bir ayrılık ve değişim süreciyle gündeme geldi. Dizide Çimen karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Selin Türkmen sezon finalinde sevenlerine veda edecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapım ekibi, Çimen karakteri için yeni bir oyuncu arayışına başladı. Kızılcık Şerbeti 5. sezonda karakterin hikâyesine devam edecek yeni ismin kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan dizide tansiyonun daha da artacağı ve kaza sahnesiyle birlikte hikâyenin farklı bir yöne evrileceği öne sürülüyor. Ayrıca yapımdan 3 oyuncunun daha ayrılacağı iddiası, kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Dizinin yeni sezonunda yaşanacak bu değişimlerin senaryoya nasıl yansıyacağı merak edilirken, “Kızılcık Şerbeti’nin yeni Çimen’i kim olacak?” sorusunun cevabı merak ediliyor.

