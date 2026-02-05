Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişliyor! Gökberk Yıldırım kadroda

Geçtiğimiz günlerde Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmasının ardından kadroya Emre Dinler dahil oldu. Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye son olarak Rüzgarlı Tepe ile popüler olan Gökberk Yıldırım dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişliyor! Gökberk Yıldırım kadroda
Başrolünde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı dizisinin kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizinin önümüzdeki bölümlerine Gökberk Yıldırım dahil olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE YENİ İSİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisi dördüncü sezonunda kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna son olarak Gökberk Yıldırım katıldı. Rüzgârlı Tepe dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu “Yağız” karakteriyle yer alacak.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişliyor! Gökberk Yıldırım kadroda

Gökberk Yıldırım, fenomen dizide etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Özge Borak’ın oynadığı Salkım’ın arkadaşı Rukiye’nin oğlu olarak diziye dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişliyor! Gökberk Yıldırım kadroda

GÖKBERK YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

1991 Ankara doğumlu Gökberk Yıldırım, ilk olarak 2018 yılında oynadığı Beni Bırakma dizisiyle oyunculuğa başladı. Yıldırım daha sonra ise Rüzgarlı Tepe ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişliyor! Gökberk Yıldırım kadroda
#Kızılcık Şerbeti
#Yağız Kaan Erdoğmuş
#Gökberk Yıldırım
#Rüzgarlı Tepe
#Salkım
#Medya
