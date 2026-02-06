Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu yeniden oluştu! Rukiye karakteri geliyor

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Karakoç'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümleri yeni oyuncular dahil olacak. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren yapımda yer alan Doğukan Güngör'ün ayrılmasının ardından yeni Fatih Emre Dinler oldu. Diziye ayrıca Gökberk Yıldırım ve Eda Yılmaz katıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE RUKİYE GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisi sürekli yenilenen hikâyeleriyle dört sezondur seyirci ekran başına topluyor. Geçen hafta Kristal Marmara Ödül Töreni’de “En İyi Yönetmen Ödülü”nü alan Özgür Sevimli’nin yönettiği diziye Rukiye karakteri gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE YENİ BİR ANNE İLE OĞUL GELİYOR

Rukiye rolünü tiyatro oyuncusu Eda Yılmaz Yener oynayacak. Yeni bölümde hikâyeye dahil olan Rukiye, Salkım’ın (Özge Borak) arkadaşını ve Yağız’ın (Gökberk Yıldırım) annesini oynayacak.

GÖKBERK YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

1991 Ankara doğumlu Gökberk Yıldırım, ilk olarak 2018 yılında oynadığı Beni Bırakma dizisiyle oyunculuğa başladı. Yıldırım daha sonra ise Rüzgarlı Tepe ile adını geniş kitlelere duyurdu.