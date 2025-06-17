Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap'ın yeni rolü belli oldu

Fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap'ın yeni adresi belli oldu. Sezon finalinde diziye veda eden Rahimcan Kapkap, başrolünde Akın Akınözü ile Serra Arıtürk'ün yer aldığı Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

RAHİMCAN KAPKAP'IN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Yeni sezondaki iddialı dizi “Veliaht” temmuz ayında sete çıkacak. Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizinin kadrosuna geçen haftalarda sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti oyuncusu Rahimcan Kapkap dahil oldu. Kapkap, dizide Yahya’nın (Erkan Kolçak Köstendil) kardeşi Selim olarak seyirci karşısına çıkacak.

Usta aktör Ercan Kesal ile genç oyuncular; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş, Hazal Türesan, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.