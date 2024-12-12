Konya'da 'Telamiz-i Konevi-4 Sergisi' açıldı

12 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:40

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinleri çerçevesinde Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Hattat Hüseyin Öksüz (Konevi) ve talebeleri iş birliğiyle düzenlenen "Telamiz-i Konevi-4 Hat Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Konya​'da "Telamiz-i Konevi-4 Hat Sergisi" düzenlenen törenle açıldı. 29 Aralık tarihine kadar açık olacak olan sergide, 2’si Hüseyin Öksüz'e ve 113'ü 71 öğrencisine ait olmak üzere toplam 115 eser yer alıyor. Serginin açılışına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hattat Hüseyin Öksüz, Öksüz'ün öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

TELAMİZ-İ KONEVİ -4 SERGİSİ AÇILDI

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bugün burada 4. sergimizi açıyoruz. Her geçen gün eser ve öğrenci sayısı artıyor. Zenginleşerek, daha doğrusu bereketlenen Telamiz-i Konevi sergilerimiz var. İlk başladığımız günü hatırlıyorum, bu yıl 4’ncüsünü yapmışız. Allah uzun yıllar yine burada sağlıkla bu sergileri yapmayı nasip etsin. Tabii ki eser ve öğrenci sayısı bereketlenerek olsun. Hüseyin hocamın burada 73 tane eseri var. 2 tanesi kendisinin yazdığı ve 71 öğrencisinin eserleri var. Bilirim ki eser sadece ortaya koyduğunuz ürün değildir, onunla beraber mesleğinizi ya da uğraştığınızı bir başkasına aktarmışsanız, onlar da eserdir. Onlar kendisinin hem öğrencisi, aynı zamanda da eseridir. Burada hocamın tam tamına 73 tane eseri var. Nasıl kendi eliyle yazdığı eserler birbirinden kıymetli ise sergilenirken hem paha olarak, hem görsel olarak, hem kıymet olarak ne kadar değerliyse, yetiştirip el vermiş olduğu öğrencileri de aynı o eserler gibi birbirinden kıymetlidir" dedi.