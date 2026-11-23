Koza TV, güncel haberleri ve yayın içerikleriyle televizyon izleyicilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanalı televizyon üzerinden takip etmek isteyen vatandaşlar, farklı yayın platformlarındaki kanal numaralarını merak ediyor. Koza TV, Digiturk ve D-Smart gibi platformların yanı sıra uydu üzerinden ve internet aracılığıyla da izlenebiliyor. Peki, Koza TV Digiturk'te hangi kanalda? Koza TV Tivibu ve TV+ kaçıncı kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar.

KOZA TV HANGİ KANALDA?

Koza TV, Digiturk platformunda 614. kanaldan yayın yapıyor. Digiturk aboneleri, kanal listesinden 614. sıraya geçerek Koza TV yayınlarını takip edebiliyor.

KOZA TV TİVİBU'DA KAÇINCI KANALDA?

Koza TV'nin Tivibu platformunda yer aldığı belirtiliyor. Ancak kanalın Tivibu'daki kanal numarasına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Tivibu kullanıcıları, platformun kanal listesi veya arama özelliği üzerinden Koza TV'ye ulaşabiliyor.

KOZA TV TV+ (TURKCELL TV PLUS) HANGİ KANALDA?

Koza TV, Turkcell TV+ platformunda da izlenebiliyor. Ancak kanalın TV+ platformundaki kanal numarası henüz resmi olarak açıklanmadı. TV+ aboneleri, kanal arama bölümünden Koza TV'yi bulabiliyor.

KOZA TV D-SMART'TA KAÇINCI KANALDA?

Koza TV, D-Smart platformunda 108. kanaldan yayın yapıyor. D-Smart aboneleri, televizyonlarının kanal listesinden 108. sıraya geçerek Koza TV'yi izleyebiliyor.

KOZA TV DİGİTÜRK KAÇTA?

Koza TV'nin farklı televizyon platformlarındaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 614. kanal

D-Smart: 108. kanal

S Sport Plus: 65. kanal

FilBox: 27. kanal

Tivibu: Kanal numarası açıklanmadı.

Turkcell TV+: Kanal numarası açıklanmadı.

Platformların kanal listelerinde zaman zaman değişiklik yapılabildiği için güncel numaraların kontrol edilmesi öneriliyor.

KOZA TV FREKANS BİLGİLERİ

Koza TV'yi uydu üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar, uydu alıcılarına aşağıdaki frekans bilgilerini girerek kanal araması yapabiliyor.

Uydu: Türksat

Frekans: 12111 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

KOZA TV CANLI NASIL İZLENİR?

Koza TV canlı yayınını televizyon platformlarının yanı sıra internet üzerinden de takip etmek mümkün. Kanalın resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayına ulaşılabiliyor. İnternet bağlantısı bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar aracılığıyla Koza TV yayınları takip edilebiliyor.

KOZA TV ŞİFRESİZ Mİ?

Koza TV, Türksat 6A uydusu üzerinden şifresiz yayın yapıyor. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, gerekli frekans bilgilerini girerek kanalı ücretsiz izleyebiliyor.