Kurtlar Vadisi'nin baba oğlu yıllar sonra Yeraltı dizisinde buluştu

Başrolünde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı Yeraltı dizisine sürpriz isimler katıldı. Geçtiğimiz günlerde yıllar sonra bir araya gelen Kurtlar Vadisi'nin baba ile oğlu Muhammed Cangören ile Sefa Zengin Yeraltı dizisinde buluştu.

Kurtlar Vadisi'nin baba oğlu yıllar sonra Yeraltı dizisinde buluştu
Bir döneme damgasını vuran dizisinin sevilen karakterleri 'Abuzer Kömürcü' ve oğlu 'Erdal' geçtiğimiz ay bir araya geldi. İkilinin yan yana karesine beğeni yağarken, iki ünlü isim Yeraltı dizisinde ikinci kez buluştu.

KURTLAR VADİSİ'NİN SEVİLEN İKİLİSİ YILLAR SONRA BULUŞTU

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan "Kurtlar Vadisi"nin iki yıldız ismi yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin sevilmeyen karakterleri Abuzer Kömürcü ve Erdal Kömürcü'yü oynayan Muhammed Cangören ve Sefa Zengin'in yıllar sonra verdiği pozlar, sosyal medyayı salladı.

Kurtlar Vadisi'nin baba oğlu yıllar sonra Yeraltı dizisinde buluştu

MUHAMMED CANGÖREN İLE SEFA ZENGİN YERALTI DİZİSİNDE BULUŞTU

Çekimleri hızla devam eden Yeraltı dizisinin kadrosuna bir dönem efsane oyuncuları Muhammed Cangören ve Sefa Zengin yıllar sonra Yeraltı dizisinin kadrosuna katıldı.

Kurtlar Vadisi'nin baba oğlu yıllar sonra Yeraltı dizisinde buluştu

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekortmeni Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlara imza atan Bahadır Özdener’in yeni dizisi Yeraltı, 28 Ocak’tan itibaren çarşamba akşamları NOW TV’de izleyiciyle buluşacak.

