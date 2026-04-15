Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Orhan dizisinin bu akşam ekranlarda yer almaması izleyiciler arasında merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciler, “Kuruluş Orhan neden yok?” ve “ Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Yayın akışında yaşanan değişiklikler ve özel programlar nedeniyle dizinin ekrana ara verdiği konuşulurken, gözler yapım ekibinden gelecek açıklamalara çevrildi.

Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?
Tarihi diziler arasında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Orhan, bu hafta yayın akışında yer almayınca gündeme geldi. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak konusu olurken, kulislerde dolaşan bilgilere göre yapımın kısa süreli bir ara verdiği ifade ediliyor. Peki, Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Tarihi dizi Kuruluş Orhan'ın bu hafta yayın akışında yer almamasının sebebi, öğretmenlere yönelik yaşanan üzücü saldırılara duyulan saygı nedeniyle dizinin kısa süreli bir ara vermesi olarak açıklandı.
Kuruluş Orhan dizisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğretmenlere yönelik yaşanan saldırılar sonrası bir saygı duruşu olarak yayın akışından kaldırıldı.
Dizinin yeni bölümü olan 22. bölümü, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.
22. bölümde Sultan Orhan ve Asporça'nın nikâhı, Nilüfer'in bu evliliğe tepkisi, Şahinşah ve Demirhan'ın Dursun hakkındaki kararları, Yiğit'in intikam planları ve Sultan Orhan'ın Çınarlı köyü fethi gibi konular işlenecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

KURULUŞ ORHAN NEDEN YOK?

Kuruluş Orhan dizisinin bu akşam yayın akışında yeni bölümünün yer almaması dikkat çekti. Kuruluş Orhan yeni bölümünün neden ekrana gelmediği merak ediliyor. Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta öğretmenlere yönelik yaşanan üzücü saldırılar, kamuoyunda büyük tepki topladı. Bu olayların ardından televizyon dizilerinde yer alan şiddete yönelik eleştiriler de artış gösterdi. İzleyicilerin bir kısmı, bu tür içeriklerin özellikle hassas dönemlerde yayınlanmasına karşı çıktığını dile getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından bazı yapımlar yayın akışında değişikliğe gitti.

Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Orhan dizisi yaşanılan üzücü olaya saygı kapsamında bu akşam ekrana gelmeyecek. Yapımcılar veya kanal tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. İzleyiciler ise dizinin yeni bölüm tarihini merakla beklemeye devam ediyor.

Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı. Bu akşam yayın akışında yaşanan değişiklikler nedeniyle kısa süreli bir ara veren dizinin ne zaman ekrana döneceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.

Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Edinilen bilgilere göre Kuruluş Orhan 22. bölümü 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmese de yayın takviminin kanal tarafından güncellendiği ve dizinin planlanan saatte ekrana geleceği ifade ediliyor.

KURULUŞ ORHAN 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Orhan ve Asporça’nın nikâhı kıyılırken, sarayda dengeler değişir. Nilüfer, yaşadığı büyük acıyla yüzleşirken bu evliliğe nasıl karşılık verecektir? “Aşık değiliz” diyerek yola çıkan Orhan ve Asporça’nın kaderleri, kalplerini de birbirine bağlayacak mı? Bu evlilik onlar için yeni bir başlangıç mı olacaktır?

Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?



Orhan’ın aşkını kaybetme korkusuyla hareket eden Nilüfer, Asporça’ya karşı açık bir tavır alır. Asporça’nın çocuklara yakınlığına dahi tahammül edemeyen Nilüfer, tepkisini sert bir şekilde ortaya koyar. İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır? Bu mücadelede Malhun Hatun nasıl bir rol üstlenecektir? Nilüfer’in evlilik sonrası sergilediği tavır, Sultan Orhan tarafından sert bir şekilde karşılanır. Orhan ve Nilüfer arasındaki bu kırılma nelere yol açacaktır? Sultan Orhan, sarayında hatunları arasındaki dengeyi sağlayabilecek midir?

Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?



Şahinşah ve Demirhan, Orhan’ın yollarını kesmek için harekete geçer. Dursun’un hain olduğu iddiası ortalığı karıştırır. Kardeşi dahi olsa cezalandırılacağını söyleyen Demirhan, Dursun hakkında nasıl bir karar verecektir? Kafesli arabayla bilinmezliğe götürülen Dursun için yolun sonu mu gelmiştir? Halime, sevdiği adam için ne yapacaktır? Ateşlerin içinden öfkesiyle doğan Yiğit, intikam için Evrenos ve Fatma’nın peşine düşer. Yiğit’in hedefi ne kadar ileri gidecektir? Gerilen yaydan çıkan ok, Evrenos ve Fatma’nın kaderini değiştirecek midir?

Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?



Sultan Orhan, tüm zorluklara rağmen sınırlarını genişletmekte kararlıdır. Hedefinde Karesi sınırındaki Çınarlı köyü vardır. Bu fetih, Osmanlı’nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası olacak mıdır? Boran Bey ve Cerkutay Bey ile sefere çıkan Sultan Orhan, Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey’in kurduğu büyük bir tuzakla karşı karşıya kalır. Canlarını ortaya koyan alpler, bu çetin savaşta nasıl bir kaderle yüzleşecektir? Boran Bey ve Cerkutay Bey şehadet şerbetini içecek midir? Sultan Orhan, bu tuzağın hesabını nasıl soracaktır?

