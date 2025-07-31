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 | Dilek Ulusan

Kuruluş Osman dizisinde senaryo değişti bir diğer başrol oyuncusu da ayrıldı! Özge Törer hayranlarını yıktı

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in aytılığının ardından senaryoda önemli değişiklikler yaşandı. Burak Özçivit'in yerine Mert Yazıcıoğlu gelirken, bir diğer başrol oyuncusu Özge Törer'in de diziden ayrıldığı iddia edildi.

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Kuruluş Osman dizisinde senaryo değişti bir diğer başrol oyuncusu da ayrıldı! Özge Törer hayranlarını yıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 13:37

İddialara göre; 'in haftalık aldığı ücret konusundan anlaşama sağlayamadığı ve bu sebeple sözleşmesini feshettiği iddia edildi. Burak Özçivit ayrılığı doğrularken, yerine gelen isim de merak konusu oldu. , dizisinin yeni başrolü olurken, ayrılacak isimler de araştırılmaya başlandı.

ÖZGE TÖRER DE KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE AYRILDI

Burak Özçivit'in vedası sonrası Kuruluş Osman dizisinde senaryo da baştan yazılacak. Kuruluş Osman dizisinde eski ekipten bir kaç isim kadroda kalırken, kimlerin ayrılacağı da merak konusu oldu.

Kuruluş Osman dizisinde senaryo değişti bir diğer başrol oyuncusu da ayrıldı! Özge Törer hayranlarını yıktı

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

16 Ağustos 1999 İzmir doğumlu , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman adlı ile oyunculuğa adım attı.

Kuruluş Osman dizisinde senaryo değişti bir diğer başrol oyuncusu da ayrıldı! Özge Törer hayranlarını yıktı

BURAK ÖZÇİVİT GİTTİ MERT YAZICIOĞLU GELDİ

Mert Yazıcıoğlu kadrosu yenilenen ve yönetmeni değişen Kuruluş Osman dizisiyle “Orhan bey” rolü için görüşmelerinin sonunda kararını verdi. Yazıcıoğlu yeni sezonunu Bülent İşbilen‘in yöneteceği dizinin yeni Orhan Bey'i oldu.

Kuruluş Osman dizisinde senaryo değişti bir diğer başrol oyuncusu da ayrıldı! Özge Törer hayranlarını yıktı

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE PEŞ PEŞE AYRILIK HABERLERİ GELDİ

Ayrılacak isimler arasında Fatma Hatun’u oynayan genç kuşağın yetenekli oyuncularından Leya Kırşan da var. 17 yaşındaki Kırşan zaman atlaması ve yaşların büyütülmesi nedeniyle 7. sezonunda ekipte yer almayacak.

Kuruluş Osman dizisinde senaryo değişti bir diğer başrol oyuncusu da ayrıldı! Özge Törer hayranlarını yıktı
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