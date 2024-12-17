Kuruluş Osman dizisine Kötü Kan'dan transfer! Murat Göçmez seçimini yaptı

17 Aralık 2024 17:42 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:42

kuruluş Osman dizisinde peş peşe ayrılıklar gündeme gelirken, yeni oyuncular da dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Kötü Kan dizisinde rol alan Murat Göçmez Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katılıyor.

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Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman​ dizisinde ayrılıklar kadar yeni katılan oyuncular da çok konuşuldu. Çarşamba günleri yayınlanan Kurulu Osman dizisine Kötü Kan dizisinin oyuncusu dahil oluyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman dizisinin yarın 175. Bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği diziye son olarak Devrim Saltoğlu katılmıştı. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı diziye şimdi de Murat Göçmez dahil oluyor. Son olarak “Kötü Kan” dizisinde seyirciyle buluşacak olan Göçmez fenomen dizide Çağrı Şensoy’un oynadığı Cerkutay’ın kardeşi Altuga rolünü oynayacak.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANDI

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde 2 yeni ayrılık​ yaşanacak. Diziden geçtiğimiz sezon Yıldırım Gücük, Sonat Dursun ve Ali Sürmeli ayrılmıştı. Son olarak diziden Taner Ertürkler ile Feyza Işık ayrıldı. Duygusal paylaşım yapan Feyza Işık'a yorum yağdı.