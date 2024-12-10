Kuruluş Osman dizisine yeni kan! Devrim Saltoğlu dizinin kadrosunda

10 Aralık 2024 16:40 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:40

Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisine son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Devrim Saltoğlu katılıyor. Kuruluş Osman dizisinde iki oyuncu ayrılırken, diziye katılan Devrim Saltoğlu2nun rolü merak konusu oldu.

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Yeni sezonda da yayın hayatına devam eden Kuruluş Osman​ dizisinin kadrosu da değişecek. Dizinin 6. sezonuna Bayhan rolüyle katılan Taner Ertürkler ile eşi Hazal’ı oynayan Feyza Işık’ın ekipten ayrılacağı öğrenildi. Ayrılıkların ardından diziye yeni isimler de katılacak.

DEVRİM SALTOĞLU KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 6 sezondur çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda da oyuncu kadrosuna yeni isimleri ekleyecek. Ayrılıkların olacağı gibi diziye önemli bir isim de katılacak.

Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı diziye çok güçlü bir Moğol komutan geliyor. Kuruluş Osman’ın yeni kötü adamını başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu oynayacak.