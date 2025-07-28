Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ayrılığı sonrası bir veda daha

Altı sezondur ekranda olan Kuruluş Osman dizisinin bu sezonunda başrol oyuncusu Burak Özçivit ayrıldı ve yeni başrol oyuncu arayışları başladı. Burak Özçivit sakallarına veda ederken, diziye geri dönüşün olmayacağının da sinyallerini verdi.

KURULUŞ OSMAN'DA BİR AYRILIK DAHA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman”ın yeni sezonu yeni isim ve yeni kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor. Yeni başrol için görüşmelerin yapıldığı dizide eski kadrodan birkaç oyuncunun devam edeceği kulislerde konuşuluyor.

Ayrılacak isimler arasında Fatma Hatun’u oynayan genç kuşağın yetenekli oyuncularından Leya Kırşan da var. 17 yaşındaki Kırşan zaman atlaması ve yaşların büyütülmesi nedeniyle 7. sezonunda ekipte yer almayacak.

LEYA KIRŞAN KİMDİR?

23 Mayıs 2008 doğumlu Leya Kırşan, Tozkoparan ve Tozkoparan İskender adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmıştır. Leya Kırşan, 2014 yılında yayımlanan Hayat Yolunda dizisinde Ecem karakteriyle oyunculuğa başladı.

CİHAN ÜNAL'A KURULUŞ OSMAN'DAN TEKLİF

Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey rolüyle yer alan Cihan Ünal'a 37 yıl sonra bu kez Kuruluş Osman'ın yenilenen sezonu için teklif gittiği ortaya çıktı.