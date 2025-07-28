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 | Dilek Ulusan

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ayrılığı sonrası bir veda daha

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisinden ayrılmasının ardından peş peşe veda haberleri de gelmeye başladı. Yeni başrol arayışları devam ederken, eski kadrodan sadece birkaç oyuncu devam edecek.

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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ayrılığı sonrası bir veda daha
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 15:52

Altı sezondur ekranda olan dizisinin bu sezonunda başrol oyuncusu ayrıldı ve yeni başrol oyuncu arayışları başladı. Burak Özçivit sakallarına veda ederken, diziye geri dönüşün olmayacağının da sinyallerini verdi.

KURULUŞ OSMAN'DA BİR AYRILIK DAHA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman”ın yeni sezonu yeni isim ve yeni kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor. Yeni başrol için görüşmelerin yapıldığı dizide eski kadrodan birkaç oyuncunun devam edeceği kulislerde konuşuluyor.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ayrılığı sonrası bir veda daha

Ayrılacak isimler arasında Fatma Hatun’u oynayan genç kuşağın yetenekli oyuncularından Leya Kırşan da var. 17 yaşındaki Kırşan zaman atlaması ve yaşların büyütülmesi nedeniyle 7. sezonunda ekipte yer almayacak.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ayrılığı sonrası bir veda daha

LEYA KIRŞAN KİMDİR?

23 Mayıs 2008 doğumlu Leya Kırşan, Tozkoparan ve Tozkoparan İskender adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmıştır. Leya Kırşan, 2014 yılında yayımlanan Hayat Yolunda dizisinde Ecem karakteriyle oyunculuğa başladı.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ayrılığı sonrası bir veda daha

CİHAN ÜNAL'A KURULUŞ OSMAN'DAN TEKLİF

Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey rolüyle yer alan Cihan Ünal'a 37 yıl sonra bu kez Kuruluş Osman'ın yenilenen sezonu için teklif gittiği ortaya çıktı.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ayrılığı sonrası bir veda daha
ETİKETLER
#burak özçivit
#kuruluş osman
#yeni sezon
#dizi
#oyuncular
#Leya Kırşan
#Cihan Ünal
#Medya
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