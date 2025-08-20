Kuruluş Osman'ın yeni ismi belli oldu! Mert Yazıcıoğlu'na sürpriz partner geliyor

Burak özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrılmasının ardından dizinin yeni ismi hakkında çeşitli spekülasyonlar dolaştı. Dizide son dakika değişikliği olmazsa Kuruluş Osman'ın yeni adı Sultan Orhan oldu.

MERT YAZICIOĞLU SULTAN ORHAN İLE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda yenilenen hikâyesiyle ve kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak. Dizinin adıyla ilgili “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” isimleri sosyal medyada gündeme gelse de yeni bir değişiklik olmazsa dizinin adı “Sultan Orhan” olarak kullanılacak. Diziyi Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özen, Betül Özenç ve Rabia Balcı kaleme alıyor.

Yazılan ilk senaryoda da bu isim kullanıldı. Bülent İşbilen’in yöneteceği dizide Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu, Osman Bey’i Cihan Ünal, Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar oynarken, Nilüfer Hatun için Alina Boz’la görüşmeler devam ediyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin bey), Belgin Şimşek (Gonca Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran Bey) yeniden ekipte yer alacak. Fatma Hatun rolü için Mahassine Merabet, Halime Hatun için de Elif Uslusoy’la görüşülüyor.