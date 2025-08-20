Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kuruluş Osman'ın yeni ismi belli oldu! Mert Yazıcıoğlu'na sürpriz partner geliyor

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrılmasının ardından aynı yapım şirketi Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağladı. Kuruluş Osman'ın değişen hikayesinin yanında yeni ismi de ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuruluş Osman'ın yeni ismi belli oldu! Mert Yazıcıoğlu'na sürpriz partner geliyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 16:12

Burak özçivit'in 'dan ayrılmasının ardından dizinin yeni ismi hakkında çeşitli spekülasyonlar dolaştı. Dizide son dakika değişikliği olmazsa Kuruluş Osman'ın yeni adı Sultan Orhan oldu.

MERT YAZICIOĞLU SULTAN ORHAN İLE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda yenilenen hikâyesiyle ve kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak. Dizinin adıyla ilgili “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” isimleri sosyal medyada gündeme gelse de yeni bir değişiklik olmazsa dizinin adı “Sultan Orhan” olarak kullanılacak. Diziyi Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özen, Betül Özenç ve Rabia Balcı kaleme alıyor.

Kuruluş Osman'ın yeni ismi belli oldu! Mert Yazıcıoğlu'na sürpriz partner geliyor

Yazılan ilk senaryoda da bu isim kullanıldı. Bülent İşbilen’in yöneteceği dizide Orhan Bey’i , Osman Bey’i Cihan Ünal, Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar oynarken, Nilüfer Hatun için Alina Boz’la görüşmeler devam ediyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin bey), Belgin Şimşek (Gonca Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran Bey) yeniden ekipte yer alacak. Fatma Hatun rolü için Mahassine Merabet, Halime Hatun için de Elif Uslusoy’la görüşülüyor.

Kuruluş Osman'ın yeni ismi belli oldu! Mert Yazıcıoğlu'na sürpriz partner geliyor
ETİKETLER
#kuruluş osman
#dizi
#mert yazıcıoğlu
#Türk Dizileri
#Sultan Orhan
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.