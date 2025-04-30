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 | Dilek Ulusan

Kutsi, Doktorlar dizisiyle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu

Doktorlar dizisinde Levent karakteriyle popüler olan Kutsi, yıllar sonra dizi hakkında konuştu. 52 yaşındaki Kutsi, "Hekimliğe olan saygım çok daha derinleşti" dedi.

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Kutsi, Doktorlar dizisiyle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:35

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan Doktorlar dizisinde Levent rolüyle yer alan Kutsi, dizide başarılı cerrahlardan biri olarak yapımda yer aldı. Yıllar sonra ilk kez dizi hakkında konuşan Kutsi, doktorluğa olan mesleğe saygısının daha da arttığını belirtti.

KUTSİ'DEN DOKTORLAR DİZİSİ İTİRAFI GELDİ

Kutsi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle gerçekleşen özel bir söyleşide buluştu. Yıllar önce oynadığı Doktor rolüyle ilgili de konuşan Kutsi, "Bir karakteri oynarken yalnızca senaryo değil, o mesleğin ciddiyetini kavrayıp yansıtabilmek de çok önemli. O dönem karaktere hazırlanırken edindiğim deneyimler ile hekimliğe olan saygım çok daha derinleşti" ifadelerini kullandı.

Kutsi, Doktorlar dizisiyle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu

Ayrıca karaktere hazırlanırken hekimlik mesleğine dair büyük bir sorumluluk hissettiğini belirten Kutsi, "Bu rol sayesinde sağlık çalışanlarına bakış açım değişti. Onlara olan saygım arttı, bunu hayatımın her alanında taşıyorum" dedi.

Kutsi, Doktorlar dizisiyle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu
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Sıkça Sorulan Sorular

DOKTORLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
2006 ile 2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinin kadrosunda; Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu yer aldı.
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