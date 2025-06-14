Lizge Cömert iddialı dizi Çarpıntı’yla dönüyor

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Lizge Cömert, yeni sezonda ekranda olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu Lizge Cömert, yeni sezonun en iddialı dizilerinden Çarpıntı dizisiyle el sıkıştı ve çalışmalara başladı.