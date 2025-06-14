Lizge Cömert iddialı dizi Çarpıntı’yla dönüyor

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Lizge Cömert, yeni sezonda ekranda olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu Lizge Cömert, yeni sezonun en iddialı dizilerinden Çarpıntı dizisiyle el sıkıştı ve çalışmalara başladı.
Kardeşlerim dizisi “Süsen” karakteri ile oyunculuğa başlayan Lizge Cömert'in yeni adresi belli oldu. Uzun süredir gelen teklifleri değerlendiren Lizge Cömert, sonunda kararını verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni yayınlanacak olan Çarpıntı dizisinde Lizge Cömert “Aslı Güneş” rolüyle yer alacak. Lizge Cömert, şimdiden karakterinin hazırlıklarına başladı.
Başrolleri arasında yer aldığı “Kardeşlerim” dizisindeki etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan oyuncu, “Çarpıntı”da kalp nakli bekleyen ve yapay kalp cihazıyla yaşayan bir genç rolüyle seyirci karşısına çıkacak.