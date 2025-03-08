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 | Dilek Ulusan

Macit Koper’in acı günü! Eşi senarist Hülya Koper hayatını kaybetti

Oyuncu Macit Koper’in eşi senarist Hülya Koper, bir süre önce yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Hülya Koper'in acı haberi sanat dünyasını da hüzne boğdu.

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Macit Koper’in acı günü! Eşi senarist Hülya Koper hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 16:22

Senarist Hülya Koper 55 yaşında aramızdan ayrıldı. Son olarak Çağatay Ulusoy’lu Eşref Rüya dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan usta aktör Macit Koper’in de eşi olan Hülya Koper uzun süredir kansere karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti.

HÜLYA ŞEN ACI HABERİ DUYURDU

Hülya Koper yakın arkadaşı Hülya Şen acı haberi “Hülya Koper’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camisi’nden kaldırılacak” mesajıyla duyurdu.

HÜLYA KOPER KİMDİR?

1969 doğumlu Hülya Koper İzmir’de dünyaya geldi. 1989-1990 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yazarlık bölümüne giren Koper, daha sonra aynı fakültenin oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini orada tamamladı. Hülya Koper, “Gurbet Kuşları”, “Hayat Yolunda”, “Derin Sular”, “Hasret”, “Hayat Sevince Güzel”, “Hırçın Kız Kadife” gibi birçok diziyi kaleme almıştı.

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