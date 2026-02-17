Mahsun J seyircisine kötü haber! Üçüncü sezon gelmeyecek

İlk iki bölümü beğeni toplayan Mahsun J için üçüncü sezon hazırlıkları devam ederken, seyircisini üzen haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Mahsun Karaca, Mahsun J'nin üçüncü sezonunun yayınlanmayacağını duyurdu.

MAHSUN J'NİN ÜÇÜNCÜ SEZONU YAYINLANMAYACAK

Mahsun Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler " notunu düştü.

Komedi dizisi olan Mahsun J, hayatı aniden farklı yönde ilerlemeye başlayan motokurye Mahsun’un hikayesini anlattı. Borçları ile boğuşan Mahsun bir çözüm arayışındayken keşfettiği yeteneği ile kendisini sıradışı bir maceranın içerisinde bulur.

MAHSUN J OYUNCULARI