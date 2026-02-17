Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mahsun J seyircisine kötü haber! Üçüncü sezon gelmeyecek

İlk bölümü 2024 tarihinde yayınlanan internet dizisi Mahsun J, 2025 yılında ise ikinci sezonuyla dikkat çekti. Hayranları üçüncü sezonun gelmesini beklerken, üzücü haber başrol oyuncusu Mahsun Karaca'dan geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mahsun J seyircisine kötü haber! Üçüncü sezon gelmeyecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 16:51

İlk iki bölümü beğeni toplayan Mahsun J için üçüncü sezon hazırlıkları devam ederken, seyircisini üzen haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu , Mahsun J'nin üçüncü sezonunun yayınlanmayacağını duyurdu.

MAHSUN J'NİN ÜÇÜNCÜ SEZONU YAYINLANMAYACAK

Mahsun Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsun J dizisi bitti. maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler " notunu düştü.

Mahsun J seyircisine kötü haber! Üçüncü sezon gelmeyecek

dizisi olan Mahsun J, hayatı aniden farklı yönde ilerlemeye başlayan motokurye Mahsun’un hikayesini anlattı. Borçları ile boğuşan Mahsun bir çözüm arayışındayken keşfettiği yeteneği ile kendisini sıradışı bir maceranın içerisinde bulur.

Mahsun J seyircisine kötü haber! Üçüncü sezon gelmeyecek

MAHSUN J OYUNCULARI

  • Mahsun Karaca - Mahsun
  • Eda Akalın - Leyla
  • Tuğçe Yolcu - Bahar
  • Yosi Mizrahi - Ateş
  • Mehtap Özdemir - Deniz
  • Ömer Özdemir - Burak
  • Engin Yüksel - Davut
  • Ece İrtem - Nükhet
  • Fikret Urucu - Rambo
  • Ayça Damgacı - Sultan
  • Burak Güneş - Sarp
  • Ayşegül Cengiz - Zerrin
  • Buket Dereoğlu - Ahsen
  • Ebru Karanfilci - Nergis
  • Kerem Aktı - Yasin
  • Serhat Kurtay - Coşkun
  • Billur Melis Koç - Hilal
  • Sevinç Erol - Şebnem
  • Sinan Bengier - Berber Hüseyin
Mahsun J seyircisine kötü haber! Üçüncü sezon gelmeyecek
ETİKETLER
#yeni sezon
#dizi
#komedi
#mahsun karaca
#mahsun j
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.