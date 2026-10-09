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Medya
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:34

Manifest Netflix belgeseli ne zaman çıkacak? Manifest belgeseli konusu ne?

Manifest grubunun hikayesini ve Londra'da devam eden müzik kariyerlerini konu alacak olan Netflix belgeseli için geçtiğimiz aylarda bir duyuru videosu grubun ve Netflix'in sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı. Manifest'in Londra'ya yerleşmesinin ardından belgesel projesi ile ilgili bazı detaylar da netlik kazanıd. Yeniden gündeme gelen Manifest belgeselinin konusunun ne olacağı merak ediliyor. Peki Manifest Netflix belgeseli ne zaman yayınlanacak, konusu ne?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Manifest Netflix belgeseli ne zaman çıkacak? Manifest belgeseli konusu ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:34

Netflix Türkiye ve 'in resmi sosyal medya hesaplarında 7 Ağustos 2026 tarihinde grup hakkında bir belgesel projesi hazırlandığı duyuruldu. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grubun müzik kariyerlerinde ilerleyişini konu alacak belgesel rojesinde Londra'da bulunan OVO Arena Wembley konserine uzanan hazırlık sürecine de yer verilecek.

Manifest Netflix belgeseli ne zaman çıkacak? Manifest belgeseli konusu ne?

MANİFEST NETFLİX BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Manifest belgeseline ilişkin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Netflix, grup hakkında bir belgesel hazırlandığı ile ilgili duyuruyu ağustos ayında paylaşırken bu duyuruda belgeselin adına ve yayın tarihine yer verilmedi.

Manifest Netflix belgeseli ne zaman çıkacak? Manifest belgeseli konusu ne?

Belgeselin yalnızca grubun kuruluşunu değil, kariyerlerindeki önemli noktalara ve Londra'daki OVO Arena Wembley konserine giden yolculuğu da konu alacağı açıklandı. Yönetmen koltuğunda Benjamin Hirsch'in oturacağı yapım, BKM, Hypers ve Workbee ortak yapımcılığında hazırlanacak.

MANİFEST BELGESELİ KONUSU NE?

Manifest belgeseli, grubun kuruluşundan sonraki yükselişlerini ve Londra'daki OVO Arena Konserine uzanan yolculuklarını konu edinecek. Sahne arkası görüntüleri ve grup üyelerinin bu süreçte yaşadıkları da yapımda yer alacak.

Manifest Netflix belgeseli ne zaman çıkacak? Manifest belgeseli konusu ne?


MANİFES NE ZAMAN KURULDU?

Manifest, Hypers New Media'nın düzenlediği Big5 Türkiye isimli yarışma programının ardından 6 kişilik bir kız grubu olarak müzik kariyerine başladı. İlk şaekıları "Zamansızdık" 7 Şubat 2025'te çıktı ve ardından "manifestival" isimli albüm projesi yayımlandı.

Manifest Netflix belgeseli ne zaman çıkacak? Manifest belgeseli konusu ne?

 


MANİFEST ÜYELERİ KİM?

Manifest; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşuyor. Altı kişilik grup, Big5 Türkiye projesinin ardından müzik çalışmalarına başladı.

ETİKETLER
#Manifest
#Netflix Türkiye
#Hilal Yelekçi
#Esin Bahat
#Ovo Arena Wembley
#Medya
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