Manifest Netflix belgeseli ne zaman çıkacak? Manifest belgeseli konusu ne?

Netflix Türkiye ve Manifest'in resmi sosyal medya hesaplarında 7 Ağustos 2026 tarihinde grup hakkında bir belgesel projesi hazırlandığı duyuruldu. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grubun müzik kariyerlerinde ilerleyişini konu alacak belgesel rojesinde Londra'da bulunan OVO Arena Wembley konserine uzanan hazırlık sürecine de yer verilecek.

MANİFEST NETFLİX BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Manifest belgeseline ilişkin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Netflix, grup hakkında bir belgesel hazırlandığı ile ilgili duyuruyu ağustos ayında paylaşırken bu duyuruda belgeselin adına ve yayın tarihine yer verilmedi.

Belgeselin yalnızca grubun kuruluşunu değil, kariyerlerindeki önemli noktalara ve Londra'daki OVO Arena Wembley konserine giden yolculuğu da konu alacağı açıklandı. Yönetmen koltuğunda Benjamin Hirsch'in oturacağı yapım, BKM, Hypers ve Workbee ortak yapımcılığında hazırlanacak.

MANİFEST BELGESELİ KONUSU NE?

Manifest belgeseli, grubun kuruluşundan sonraki yükselişlerini ve Londra'daki OVO Arena Konserine uzanan yolculuklarını konu edinecek. Sahne arkası görüntüleri ve grup üyelerinin bu süreçte yaşadıkları da yapımda yer alacak.



MANİFES NE ZAMAN KURULDU?

Manifest, Hypers New Media'nın düzenlediği Big5 Türkiye isimli yarışma programının ardından 6 kişilik bir kız grubu olarak müzik kariyerine başladı. İlk şaekıları "Zamansızdık" 7 Şubat 2025'te çıktı ve ardından "manifestival" isimli albüm projesi yayımlandı.



MANİFEST ÜYELERİ KİM?

Manifest; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşuyor. Altı kişilik grup, Big5 Türkiye projesinin ardından müzik çalışmalarına başladı.