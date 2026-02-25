Masada 100 milyar dolar var: Dev satın alma savaşı başladı

Teklifin dikkat çeken bir başka maddesi ise olası risklere karşı verilen güvence. Eğer işlem düzenleyici kurumlar nedeniyle tamamlanamazsa, Paramount 7 milyar dolarlık “düzenleyici fesih tazminatı” ödemeyi taahhüt ediyor. Dahası, Warner’ın Netflix ile mevcut anlaşmasını feshetmesi halinde doğacak 2,8 milyar dolarlık tazminat yükümlülüğünü de yine Paramount üstleniyor.

Yani Paramount, masaya sadece para değil, ciddi bir güvence paketi de koymuş durumda.