Masada 100 milyar dolar var: Dev satın alma savaşı başladı

Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance’in hisse başına 31 dolarlık yeni teklifini masaya yatırdı. Yönetim Kurulu, teklifin Netflix ile planlanan birleşmeye kıyasla “üstün” olabileceğini belirtti.
Medya sektöründe tansiyon yüksek. Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance’in sunduğu hisse başına 31 dolarlık nakit teklifin şirket açısından “üstün bir teklif” olma potansiyeli taşıdığını açıkladı.
Şirketten yapılan duyuruda, Yönetim Kurulu’nun bağımsız finansal ve hukuki danışmanlarla yapılan görüşmelerin ardından revize edilen teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Kurulun ilk izlenimi net: Teklif, şartlar sağlanırsa Netflix ile planlanan birleşmeye kıyasla daha avantajlı olabilir.
Henüz nihai karar verilmiş değil. Ancak kapılar da kapanmış değil. Warner yönetimi, Paramount ile görüşmeleri sürdürüyor.
Paramount’un son teklifinde hisse başına 31 dolar nakit ödeme yer alıyor. Ayrıca 30 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere, çeyrek başına 0,25 dolara denk gelen günlük gecikme bedeli öngörülüyor.
Bu da demek oluyor ki süreç uzarsa Paramount kasayı biraz daha açacak.
Teklifin dikkat çeken bir başka maddesi ise olası risklere karşı verilen güvence. Eğer işlem düzenleyici kurumlar nedeniyle tamamlanamazsa, Paramount 7 milyar dolarlık “düzenleyici fesih tazminatı” ödemeyi taahhüt ediyor. Dahası, Warner’ın Netflix ile mevcut anlaşmasını feshetmesi halinde doğacak 2,8 milyar dolarlık tazminat yükümlülüğünü de yine Paramount üstleniyor.
Yani Paramount, masaya sadece para değil, ciddi bir güvence paketi de koymuş durumda.
Hatırlanacağı üzere Netflix, 5 Aralık 2025’te Warner Bros.’un film ve televizyon stüdyolarını, HBO ve HBO Max’i kapsayacak şekilde şirketi satın almak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Anlaşma 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden şekillenmişti.
Bu açıklamanın hemen ardından, 8 Aralık 2025’te Paramount devreye girdi. Şirket, Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sundu.
Yönetim Kurulu ise 17 Aralık’ta hissedarlara Paramount’un teklifini reddetmelerini ve Netflix anlaşmasını desteklemelerini tavsiye etti.