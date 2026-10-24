MasterChef bu akşam var mı? MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Ekim 2026

MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanmaması, yarışmanın izleyicileri arasında merak uyandırdı. Her hafta yarışmacıların performansını ve mutfaktaki mücadeleyi takip eden izleyiciler, yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. “MasterChef bu akşam var mı?”, “MasterChef yeni bölüm yayınlanacak mı?” ve “MasterChef saat kaçta başlayacak?” soruları gündeme geldi.

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanmaması, yarışmanın takipçilerini yeni bölüm için araştırmaya yöneltti. “MasterChef bu akşam var mı?” sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini korurken, yarışmanın bu akşam ekranlara gelmesi bekleniyor.

MasterChef’in yeni bölümünde heyecanın 4. dokunulmazlık oyunuyla devam etmesi tahmin ediliyor. Mavi ve kırmızı takım arasında yaşanacak mücadelede yarışmacıların performansı merak konusu oldu.

MASTERCHEF'TE ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonundan en son elenen yarışmacı Şiringül oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)