MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 8 Ekim 2026

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MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın kritik takım oyununda Mavi Takım ve Kırmızı Takım, eleme potasından uzak kalabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı belli olurken, yarışmanın takipçileri de sonuçları yakından takip etti. 8 Ekim 2026 tarihli bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda galibiyete ulaşan takım kim oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim 2026 MasterChef’te hangi takım galip geldi?
8 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan maviler olduğu iddia ediliyor.
8 Ekim 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kazananı birazdan açıklanacak.
7 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.
MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)