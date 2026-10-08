MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 8 Ekim 2026

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın kritik takım oyununda Mavi Takım ve Kırmızı Takım, eleme potasından uzak kalabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı belli olurken, yarışmanın takipçileri de sonuçları yakından takip etti. 8 Ekim 2026 tarihli bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda galibiyete ulaşan takım kim oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim 2026 MasterChef’te hangi takım galip geldi?

8 EKİM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

8 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan maviler olduğu iddia ediliyor.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

8 Ekim 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kazananı birazdan açıklanacak.

EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

7 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)