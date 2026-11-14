Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 20:13

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026

MasterChef Türkiye'de 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla takip ediyor. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Peki, 14 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı kim?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 20:13

'de heyecan, 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı oynanan 4. dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde mavi ve , haftanın önemli mücadelelerinden birinde karşı karşıya geliyor. Şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için tezgâh başına geçen yarışmacılar, takım dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 14 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı kim?

14 KASIM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Kasım 2026 akşamı oynanacak MasterChef 4. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olurken, MasterChef’te bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacı ilerleyen saatlerde belli olacak. Haberin içeriğini güncelleyerek son dakika gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM?

MasterChef’te 10 – 14 Kasım 2026 tarih aralığında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımlar belli oluyor. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan durumu 1- 0 olarak belirledi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızlar oldu. Skoru 1- 1 duruma getirdiler. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanarak öne geçen takım maviler oldu. Skor 2- 1 oldu.  Bu akşam oynanacak 4. dokunulmazlık oyununun galibi kim olacak? 

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN EN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

13 Kasım 2026 Cuma akşamı ekranlara gelen MasterChef ödül oyununu kazananı oldu. 

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef’te 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanan eleme oyunu sonrasında MasterChef yarışmasına veda etti.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026

Kırmızı takım          

  • Tolğahan
  • Muhammed
  • Bahar
  • Nurten
  • Nilay
  • Şükran
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026

Mavi takım

  • Tolga
  • Şadi
  • Enes
  • Ayşe
  • Burçin
  • Armağan
  • Eyyüp Can
ETİKETLER
#kübra
#masterchef türkiye
#mavi takım
#kırmızı takım
#Tolgahan
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.