MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026

MasterChef Türkiye'de heyecan, 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı oynanan 4. dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, haftanın önemli mücadelelerinden birinde karşı karşıya geliyor. Şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için tezgâh başına geçen yarışmacılar, takım dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 14 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı kim?

14 KASIM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Kasım 2026 akşamı oynanacak MasterChef 4. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olurken, MasterChef’te bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacı ilerleyen saatlerde belli olacak. Haberin içeriğini güncelleyerek son dakika gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM?

MasterChef’te 10 – 14 Kasım 2026 tarih aralığında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımlar belli oluyor. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım durumu 1- 0 olarak belirledi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızlar oldu. Skoru 1- 1 duruma getirdiler. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanarak öne geçen takım maviler oldu. Skor 2- 1 oldu. Bu akşam oynanacak 4. dokunulmazlık oyununun galibi kim olacak?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN EN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

13 Kasım 2026 Cuma akşamı ekranlara gelen MasterChef ödül oyununu kazananı Tolgahan oldu.

MASTERCHEF’TE EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef’te 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanan eleme oyunu sonrasında Kübra MasterChef yarışmasına veda etti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

Kırmızı takım

Tolğahan

Muhammed

Bahar

Nurten

Nilay

Şükran

Mavi takım