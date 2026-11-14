MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 14 Kasım 2026

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MasterChef Türkiye'de heyecan, 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı oynanan 4. dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, haftanın önemli mücadelelerinden birinde karşı karşıya geliyor. Şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için tezgâh başına geçen yarışmacılar, takım dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 14 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı kim?
14 Kasım 2026 akşamı oynanacak MasterChef 4. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olurken, MasterChef’te bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacı ilerleyen saatlerde belli olacak. Haberin içeriğini güncelleyerek son dakika gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
MasterChef’te 10 – 14 Kasım 2026 tarih aralığında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımlar belli oluyor. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım durumu 1- 0 olarak belirledi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızlar oldu. Skoru 1- 1 duruma getirdiler. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanarak öne geçen takım maviler oldu. Skor 2- 1 oldu. Bu akşam oynanacak 4. dokunulmazlık oyununun galibi kim olacak?
13 Kasım 2026 Cuma akşamı ekranlara gelen MasterChef ödül oyununu kazananı Tolgahan oldu.
MasterChef’te 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanan eleme oyunu sonrasında Kübra MasterChef yarışmasına veda etti.
Kırmızı takım
Mavi takım